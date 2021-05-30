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中年憂鬱來襲 如何抵擋？

施靜茹
中年憂鬱，該如何緩解。（本報資料照片）
中年憂鬱，該如何緩解。（本報資料照片）

男自殺、女憂鬱，困境中年如何解？

台灣憂鬱症就醫人數，超過三分之一是中年人，其中女性是男性的2倍；近年的自殺人數中，中年男性是所有族群最高。中年失業、中年危機、中年憂鬱……為何人至中年猶如困獸？在步入橘世代前的這個「轉大人」的時期，應該如何度過？

45～64歲的中年期，多數人都卡在這些困境裡進退兩難——驚覺身體的衰老、處理婚姻關係時感到挫敗、更年期到來、父母離世、兒女離家、失業難再就業等等。

中年的困境不只是心理學裡說的「中年危機」而已，這兩、三年，明顯呈現在失業、自殺和憂鬱等重要數據裡。

根據主計總處統計，2020年全年失業率為3.85%，創近4年來新高。而且相較於2019年的失業率，中年（45~64歲）上升了0.36%，上升幅度是所有年齡區間最高。

台灣憂鬱症防治協會理事長張家銘指出，侵襲中壯年人心靈的海嘯，常因為經濟而引起。隨著非自願性離職或退休，中高齡者面臨就業機會減少、失業周數拉長、轉業不易，雇主不願雇用，失去經濟支撐，家庭失和也隨之而來，失業影響的漣漪持續擴大。

撇除大環境因素帶來的失業，上有老要照顧、下有小要撫養，自己又得處理家庭失和、更年期及種種困境，中年一直是人生中最困難的階段，45～64歲這個年齡區間，自殺身亡及憂鬱症人數都居各年齡層之冠。

根據全國自殺防治中心的「全國自殺死亡資料統計」顯示，45～64歲的男性自殺死亡人數， 從2015年至2019年，每年皆居各年齡之冠；以2019年為例，自殺身亡人數為3,864人，中年人為1,483人，其中男性為970人，女性是513人。男性人數遠多於女性。

但在憂鬱症人數上，則是女多男少。據健保署統計，2018年台灣因憂鬱症就醫總人數超過40萬人，其中又以45～64歲為最多，高達16.4萬人，超過三分之一，其中女性又比男性更容易陷入憂鬱，兩者比例約2比1。

桃園市衛生局副局長、資深精神科醫師蘇柏文分析，憂鬱可能與遺傳、生理、心理、社會等層面有關，生理則包括內分泌、荷爾蒙的改變或減少，從而造成焦慮或憂鬱等症狀。

「中壯年男性的自殺死亡人數最多，值得關心。」張家銘指出，45歲到64歲是「三明治世代」，必須照顧年邁的父母親，又得負擔孩子學費，甚至可能面臨失業找不到工作的巨大壓力，就像個緊箍咒。

中年小吳原本是服飾中盤商，因抵擋不了網購的時代趨勢，生意一落千丈。經濟困窘再加上和配偶的相處問題，讓他不得不離婚。三個孩子跟著媽媽生活，小吳從開計程車重新出發，每天跑車10小時，總算有穩定的收入，也能偶爾接孩子回來和他住。

職場上的勝利組也未必好過，有些人有「冠軍性格」—即「A型性格」的人，常處於緊繃狀態，凡事要求完美，這也可能導致焦慮或憂鬱情緒上身。

蘇柏文在臨床上也觀察到，國人並不習慣尋求心理諮詢，也擔心求助即等於有精神病，有人為了紓解心情，轉而去吃健康食品，甚至有些高階主管還去求神問卜，不願意面對自己心理的黑暗。

有些人覺得探索內心世界太辛苦費時，也可能選擇藥物治療先改善不適。有的職場會提供員工協助方案，給予有身心壓力的員工心理諮詢奧援，但員工大多不敢使用，害怕被貼上標籤。

蘇柏文說，兩、三年前，新竹科學園區就流行一種rTMS（經顱磁刺激治療），類似一種電療，使用者每治療一次結束後，就有愉悅的感覺，希望藉由電磁治療來改變腦部內分泌。

台灣 就業 健保

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