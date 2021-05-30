運動預防憂鬱症 不能沒「3老」…老伴、老本、老友

2010年世界衛生組織所做的「全球疾病負擔研究」指出，憂鬱症造成的失能人年數，占所有疾病的第二位，它不但影響原來的生活，也可能導致自殺。

因此，如何不要讓憂鬱情緒變成憂鬱症，自助與求助專業人員變得十分重要。

台灣 憂鬱症防治協會理事長張家銘建議，中高齡失業者，常會遭遇低薪或身段拉不下來，如果能轉念找出方法，天無絕人之路。

他舉例，中高齡失業者可以選擇開計程車、騎機車外送美食 或擔任保全之類的行業，不用看人臉色，也有一份養家餬口的收入。最重要的是，失業不要失志，把危機當成轉機，調整心態看清楚自己的處境，把暫時失業當休息，是為了走更長遠的路。

張家銘提醒，心情鬱卒不必諱疾忌醫，心理健康促進團體提供的「心情溫度計」量表，可以定期自我檢查，若等到生理上出現睡不好、吃不下的症狀，往往需要更多時間去了解原因並予協助或治療。

開業精神科醫師楊聰財也說，中老年人別忘了老伴、老本和老友很重要；而經濟無虞自願退休 的人不見得高枕無憂，沒壓力、沒事做的生活，也可能悶出病來，他建議退休族去當志工或做貢獻人群的事，以獲得生活的充實感。

楊聰財認為，有效且不必花大錢的預防憂鬱症方法，即平常要有運動習慣，最好是執行「333」計畫，每周運動3次、每次30分鐘、心跳達130下，讓體內神經傳導物質正常運作，心理保持健康。