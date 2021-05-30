老翁餐餐糙米 高血磷全身癢

為養生吃糙米，並不是人人都合適。（本報資料照片）

84歲張姓老翁患有慢性腎臟病，經常全身發癢，背部和手臂尤其搔癢難耐，身上處處是抓癢後留下的抓痕、脫屑，甚至破皮、色素沉積。

醫師詢問才發現，原來是家人為控制老人家血糖 ，三餐全換成糙米飯，讓老翁血磷數值高達6.2mg/dl，改為低磷飲食後，血磷已降至4.8mg/dl，搔癢改善，皮膚抓痕也變少。

台灣 苗栗醫院腎臟科主任吳文中指出，台灣腎臟病發生率居高不下，常見慢性腎臟病患因皮膚癢，抓到體無完膚，生活品質大受影響。腎臟病友往往因尿毒累積、皮膚乾燥、高血磷、副甲狀腺素增加等因素，引發皮膚癢症狀。他建議及早就醫改善，以避免病情加重並減少感染風險。

吳文中表示，依病人狀況，通常建議採低磷飲食、服用鈣片、尿毒素吸附劑，緩和皮膚搔癢情形，若持續嚴重搔癢不適，建議至皮膚科就醫。

糙米等全穀類食物很健康、養生，但因富含磷，不是人人都合適吃。苗栗醫院營養師林昱蓁說，磷是骨骼、牙齒生長及合成身體能量的重要礦物質，高血磷可能是腎臟功能衰退，飲食中攝取過多的磷無法從尿液排出，造成血中的磷蓄積，適度控制飲食磷的含量，可延緩腎功能衰退，並預防腎骨病變發生。

慢性腎臟病人建議每日磷攝取量為800至1000毫克，常見高磷食物如一般乳製品、全穀類、乾豆類、內臟類、堅果類、芝麻、肉鬆、加工食品、火鍋料都應避免食用，而低蛋白飲食也是一種低磷飲食原則，建議依慢性腎臟病期別，適量控制蛋白質攝取，也可達到避免高血磷的風險。

吳文中提醒，及早藉助專業醫療衛教與追蹤介入，可有效延緩腎功能退化、避免皮膚搔癢不適等問題。