台灣萬芳醫院院長怎養生？簡單生活、清淡飲食

台灣萬芳醫院院長陳作孝。（記者鄭超文／攝影）

台灣 萬芳醫院重視社區醫療及服務，創立24年謹守「品質是萬芳的尊嚴」為最高的管理原則，院長陳作孝期盼，「萬芳醫院能提供有溫度的醫療」，病患、醫院、醫療人員均為一體，滿足病人需求、培養院內人才，共創醫院價值。

今年2月接任萬芳醫院院長的陳作孝，於萬芳醫院服務長達20多年，是台灣腎臟醫學專家，曾任萬芳醫院內科部主任、事業發展部主任、醫品副院長、醫務副院長等職務，在醫療專業及醫院管理領域，經驗豐富。

「我沒有特別的養生之道，就是堅持簡單生活、健康飲食，抱持豁達、隨遇而安的生活態度。」萬芳醫院院長陳作孝說，「我很認命」，因此不會抱怨，一路走來始終如一，該做的事情都安排好了，叫我擔任院長我就來做，叫我下鄉服務我就去，很多人認為下鄉很廢，但這也是一種經驗。

從求學到現在，陳作孝的生活很規律，每天早睡早起，早上5點半至6點起床、晚上10點多睡覺，看似單調的日子，但生活過得簡單，就比較沒有壓力。

從建中到陽明大學醫學院求學期間，學校宿舍的桌子、衣櫃都不大，讓他養成斷捨離、做好管控的好習慣，如今成為院長，桌子也是保持淨空，不堆放文件，醫院事務即刻處理，隨身物品只有手機 與錢包，不太念舊的他說，「不會什麼東西都留下，因為回憶都在腦袋裡。」

「我很多事情都很簡單，連感情都簡單。」陳作孝笑說，太太是大學一年級認識的，一路就走到了結婚，太太有時會覺得他無趣，但他在特別的節日還是會安排一下，「該做的事情還是要做。」

曾任腎臟科主任的他，飲食、養生方面也沒有特別不同，平常飲食清淡，多喝白開水，每天僅喝2杯咖啡 ，多吃蔬果，少吃炸物或燒烤食物，也不會暴飲暴食；不抽菸少喝酒，只在應酬時會小酌兩杯。

不管是擔任腎臟科主任還是院長，陳作孝都秉持著「簡單生活、健康飲食」原則，保持樂觀的生活態度。平時累積的工作壓力，他會透過運動紓壓，例如假日常到郊外走走、爬山，偶爾打高爾夫球。