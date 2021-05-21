爸媽工作被嘲笑 如何教孩子自信回應？

對青少年而言，同儕意見相當重要，一旦被人輕視，自尊心可能大受打擊。(Getty Images)

之前熱播的台劇 「做工的人」以詼諧幽默的角色對話，描繪工人日常生活的辛酸與無奈，亦帶入檳榔西施、性工作者、便利商店店員等工作樣貌，引發觀眾討論。

其中，劇中主角們的台詞如「尊嚴是讓那些有在領固定薪水的人說的啦！」、「我再投胎，就當警察、當律師、當醫生、當立法委員！」在在反映出台灣 社會對職業的刻板印象和階級觀念，也令人深思。

而現實生活裡，有些孩子會因為父母從事的工作，遭受他人嘲笑、霸凌 ，讓其對於家庭狀況羞於啟齒，甚至產生自卑感，影響成長過程的社交、心理狀態。究竟家長該如何和孩子談論自己的工作，才不會讓他們在同儕面前感到難為情呢？以下將引用戲劇台詞為例，結合現實狀況，由兒童臨床心理師給予專業意見。

家長得先認同自身職業

在「做工的人」一劇中，鐵工阿祈和阿欽、板模包商昌哥、挖土機司機阿全四人有段對話：

阿全：「如果生兒子，只要他不做一些殺人放火、傷天害理的事都可以啦，但是最重要的絕對不能當工人。」

阿祈、昌哥聽了回應：「工人又怎樣？不偷不搶，一雙手養一家也很光榮。」

阿全接著說：「我是說尊嚴，那些領固定薪水的人才能談尊嚴。」

而後眾人開始做「發財夢」，熱烈討論著「如果有錢會怎麼花？」

問到阿欽時，他回答：「你剛才說的，是給那些有未來的人去想的，像我這種人，再想也沒有用。」

大安悅兒親子中醫診所兒童臨床心理師李介文提到，由於親人經營鐵工廠事業，從小常接觸工人，他觀察發現「對工人來說，很大的問題是沒錢，但也不見得真的是沒錢，而是對未來的無力感，是一種很多背後隱形資源的缺乏，例如從小到大生活的環境、教育，所培養的人生觀與價值觀、在關鍵時刻做出的決定等。」這一切都不是旁人一句「你好好努力」就可以解決的。

他指出，工人、清潔員等藍領工作者，遭受的困境難以在短期內有所改變，因為社會的價值觀總是用職業、收入去判斷一個人的優劣。隨之延伸出的狀況，像是父母覺得自己不如人，所以常叮嚀子女「你要努力、要加油，以後才不會跟爸爸、媽媽一樣，才能脫離這個階層」，這樣的說法不僅讓孩子沒自信，也會有壓力。

因此，父母除了鼓勵小孩努力，更重要的是建立「各行各業都有存在的價值」之觀念。他強調，前提是家長得先調整看待自身職業的心態，並發自內心認為自己的工作對社會有貢獻，父母能正面思考，子女才能以健康的心態面對他人的異樣眼光，如同上述劇中的台詞「工人不偷不搶，一雙手養一家也很光榮」即是好例子。

帶著孩子了解父母工作

李介文表示，面對各種社會價值觀批判，唯有堅強的自信才能撐起意念，所以最好從小開始培養孩子的自信心，避免因他人的評價而影響自我認同。

至於父母應該如何引導孩子正面思考？李介文建議，在小孩有數字觀念時，可以試著向其談及家庭經濟狀況，包括收入所得、金錢分配。在就讀幼稚園、國小的階段，可讓他們了解父母的工作型態，有機會的話，帶孩子到自己的工作場域看看工作內容，以及與同事之間的互動，他們便能逐漸體會「這就是爸爸、媽媽的日常」，往後若遭遇旁人的歧視或欺壓，較不易產生太強烈的反應。

他舉例，勞動工作者常因工作環境較悶熱、易流汗，身上帶有髒汙或散發異味，孩子在不明白的情況下，可能會心生排斥，甚至受到同儕眼光影響，看不起自己的父母，覺得「爸媽讓我好丟臉」。但是，以修車師傅來說，如果讓孩子親臨工作現場，看到客人著急地牽車進來，經過爸爸費心費力修理，車子又能正常啟動，最後客人很開心地離開，就會增加孩子對於此職業的正面觀感。

向孩子說明入行的原因

而另一齣台劇「想見你」也有段劇情講述，女主角韻如的弟弟覺得，媽媽從事酒家女的工作很丟臉，還因此被同學威脅，要將此事告訴大家，韻如卻對弟弟說：「媽媽是大人了，她知道在她心裡什麼才是最重要的，所以她可以放下那些不重要的自尊心，在生活不順意的時候，去討別人歡心。就算宿醉，身體很不舒服，也勉強自己去上班，可能她也有覺得撐不下去的時候吧！但是因為她知道，她心裡有想要守護的很重要的人，所以不管再累再辛苦，她都會想辦法撐下去。也許這個工作在別人看起來是一點都不驕傲啦，但是她也不會因為這樣子就覺得丟臉啊！」

李介文認為，雖然酒店行業涉及法律和道德界線的問題，不過，可以試著換個角度來想，「如果能夠從事人人稱羨的工作，誰不想去做，選擇多數人不想做的工作，背後一定有無奈之處」，如同上述劇中角色的媽媽，是為了撫養子女而放下自尊，從事陪酒工作，或許就能諒解她的狀態；但可能得是高中以上的孩子，才有辦法像女主角韻如一樣察覺媽媽的苦衷，並且懂得「換位思考」。

李介文建議，若家長為八大行業工作者，可以在孩子就讀國小的時期，向其說明自己踏入此行的原因及不得已的苦衷，隨著年紀增長，他們對於父母的工作，也會逐漸有不同的體會。

孩子被嘲笑時引導訴說

李介文說，「被嘲笑是感受很直接且痛苦的事」，尤其對青少年而言，同儕意見相當重要，一旦被人輕視，自尊心可能大受打擊。當孩子因父母的職業被同學嘲笑、被霸凌而感到難過時，家長可以先讓其訴說委屈，用關心的口吻詢問：「他們怎麼對你？他們為什麼這樣做？你的看法和感受怎麼樣？」

接著，可以對孩子說：「對不起，因為我的狀態讓你在學校被笑了，我不希望你承受這些，但其實我們沒有錯。」

進一步再問孩子：「還會想和嘲笑你的人做朋友嗎？」、「在學校有沒有其他人可以幫你？」並教導孩子，遇到衝突的時候，要以自保為優先，當對方嘲笑的言語是無理的，無須與之爭辯，只要簡短回應「請你不要這樣說」、或者表明「我不想跟你講話了」，然後趕緊離開現場，適時向師長尋求協助。

如果父母有機會親自到學校接送孩子，可以藉機認識班上同學，觀察他們之間的互動，來了解其人際關係，也可從中尋找友善、能幫助孩子的同儕。

讓孩子看見自身的優點

萬一孩子遭受他人嘲笑、霸凌，因而產生自卑感，要如何協助其調適？

李介文說明，由於自卑屬於內在的情緒，身旁親友只是以「你很棒、你很好」的話語來鼓勵孩子，不會有太大作用，必須引導他看見自身的優點，以及可以做得好的地方。不妨鼓勵小孩參加有興趣的課外活動，像是和同學去打球、學繪畫、學滑板、練跆拳道等，或者讓孩子有機會和同齡者聊天、玩有人際互動的遊戲（非線上遊戲），藉此增加與同學的共同話題，較不會因為自認某一點（家庭經濟、父母職業）不如人而感到自卑，影響社交狀況。

他補充，自尊心受到強烈打擊的孩子，需要較多時間調適，根據臨床的經驗，即使透過心理師介入，通常也要歷經數十次的諮商，才有辦法協助其走出心中的陰霾。不過，家長仍應盡量讓孩子發掘自我價值，作為抵禦他人評價的後盾，往後才有動力經營自己的人生，創造不同的可能。(本文授權轉載自「大家健康雜誌」110年3月號，https://healthforall.com.tw/?action=article_in&id=5205，更多精彩內文，請見【大家健康雜誌網站】https://healthforall.com.tw)

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