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1天3餐其實很傷身 醫推「空腹力」教健康斷食

聯合新聞網
日本內科醫師青木厚認為，維持16小時空腹的習慣，能改善內臟疲勞問題。(ingimage)
日本內科醫師青木厚認為，維持16小時空腹的習慣，能改善內臟疲勞問題。(ingimage)

現代人注重健康，對於飲食也特別講究，但有日本醫師指出，除了「吃什麼」之外，選擇「不吃」讓腸胃休息，甚至改掉現代社會一日三餐，養成「斷食」讓內臟休息的習慣，才能維持身體健康。

根據美國媒體「Wonmen's Health日文版」報導，日本內科醫師青木厚認為，現代人維持著「一天三餐」的習慣，但其實這個習慣在古時候是沒有的，例如在江戶時代，除了武士和工人以外，多半都是一天吃兩餐而已。而一天進食三次之下，常會使人不自覺吃太多，卻沒有察覺到，造成身體負擔。

青木厚分析，一天三餐的習慣，很可能會造成腸胃與內臟的疲勞。畢竟食物吃下肚後，平均要花到2至3小時消化，脂肪多一點的食物則會來到4到5小時，小腸也會花5到8小時分解吸收營養，剩餘水分則會到大腸花15到20小時吸收。因此如果一天進食三次，等於這些器官會不斷處在消化工作的狀態，一刻也不得休息。

當腸胃產生疲勞時，對於營養吸收的效率就會大打折扣，讓身體出現病變。且因為消化能力衰退，使得食物殘留在腸胃之中，久而久之腐敗，還會產生有害物質，並循著血液擴散到全身。而腸內環境惡化，壞菌增加，更會降低免疫力，變得更容易感冒、過敏、老化。

青木指出，為了防止這些吃太多造成的病變，那就必須培養「空腹力」，讓身體有喘息時間。經過10小時沒有進食的話，身體會因為儲存在肝臟的糖分用完，開始分解脂肪。過了16小時，體內則會開始「自體吞噬」行為。這能讓細胞產生新陳代謝，排出體內的廢物，活化細胞與組織的器官。也就是說，只要斷食16個小時，就能改善體內健康。

青木說明，一般人或許沒辦法忍受這麼長的時間不吃東西，所以可以配合睡眠時間一起進行，比方說睡前與醒來後各4小時不要吃東西，再配合睡覺的8小時，就能湊到斷食16小時。青木認為，即使沒辦法每天做到，也盡量在假日時試試，只要一個禮拜進行一次的16小時斷食，身體一定能帶來有感的改變。

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