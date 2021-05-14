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酒精不耐症+喝酒會臉紅…小心癌風險

黃惠群
飲酒的人罹患多發性癌症機率比沒喝酒的人高出20倍。(Getty Images)
飲酒的人罹患多發性癌症機率比沒喝酒的人高出20倍。(Getty Images)

喜好杯中物的人當心，喝酒會傷身，喝酒會臉紅可能有「酒精不耐症」，恐罹患多發性癌症

一位40多歲男性上班族，天天飲酒應酬，且喝酒容易臉紅，一周喝掉整整一瓶威士忌，持續15年以上，直到發生吃東西後胸口疼痛、喉嚨常有異物感，體力急遽減退，就醫檢查竟發現，下咽有腫瘤，同時罹患第四期下咽癌和第一期食道癌，經放射線、化學治療與內視鏡剝離術治療，如今病況穩定。

長期飲酒過量，且喝酒臉紅，如果又有酒精不耐症，致癌風險更高。台灣高雄義大醫院內視鏡科主任王文倫指出，「酒精不耐症」是亞洲人特有的基因變異，因缺乏乙醛去氫酶 （ALDH2）代謝酵素，導致「乙醛」累積，進而出現臉紅、心跳加速、嘔吐、頭痛、頭暈等現象，會大幅提高罹患癌症的機率。

王文倫說，喝酒會臉紅是「酒精不耐症」的警訊，台灣近5成人有酒精不耐症，是多發性癌症高危險群。

目前台灣每年約新增7000到8000人罹患口腔癌，其中2成合併罹患食道癌。而飲酒的人罹患多發性癌症機率比沒喝酒的人高出20倍，若合併酒精不耐症，則高出80倍。

王文倫建議，平常不要飲酒過量，就算要飲酒，也要「節酒」，根據「國民飲食指標手冊」建議，男性每日酒精量最多攝取20公克，不得喝超過一罐啤酒，女性每日酒精量最多攝取10公克，不得喝超過半罐啤酒；有酒精不耐症者，應以「零酒精飲品」代替含酒精飲品。

台灣酒精不耐症衛教協會理事長陳哲宏指出，根據研究，即便是少量飲酒，罹癌機率為不喝酒的1.26倍，過量飲酒甚至會高達5.13倍，常見罹患口腔癌、鼻咽癌等頭頸部癌症，以及食道癌、肝癌、乳癌等；重度飲酒者得到食道癌的風險甚至高達50倍。

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