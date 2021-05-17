10大益處 綠茶護健康

綠茶具備多種有益健康的成分。（取材自元氣周報）

近年來，綠茶頂著健康食物的光環，備受關注。以下是紐約洋基隊的營養顧問辛辛婭·薩斯總結綠茶對健康的益處。

1／滿滿抗氧化劑

綠茶中含有大量多酚抗氧化劑，最為人所知的是「兒茶素」，可對抗身體的發炎反應，延緩衰老，還能保護細胞免受多種慢性病的損害。

2／有助控制體重

在人類和動物研究中顯示，綠茶可以加速新陳代謝，刺激脂肪燃燒。它也與抑制食欲、阻止脂肪賴以維生的新生血管生成有關。

3／防癌細胞 擴散

綠茶透過幾種關鍵方式預防癌症。一是避免細胞不正常增殖，進而發生癌變；二是綠茶有抗血管新生特性，可防止癌細胞擴散。

4／優化大腦功能

除了咖啡因，綠茶還含有一種被稱為L-茶胺酸（L-theanine）的胺基酸，可產生鎮定作用。咖啡因和L-茶胺酸的組合也被證實可優化大腦功能，增強工作記憶、認知能力和提升情緒。而綠茶對抗氧化壓力的能力，也使其成為對抗神經退行性疾病的金鐘罩。

5／增強免疫系統

綠茶所含的抗氧化劑，具有抗菌和抗病毒作用，可增強免疫力。它的抗菌特性還能預防口臭。此外，綠茶還可作為益生元，是腸道益菌的最佳食物。

6／預防骨質流失

綠茶中的抗氧化劑，已被證實可預防骨質流失並減少骨折風險。動物研究發現，適量攝取綠茶，可改善骨骼強度和質量。2020年一項研究，調查富含茶多酚的食物與骨質疏鬆症之間的關聯，結論指出酚可防止骨細胞氧化、減少發炎反應，進而維持骨密度，有利骨骼生成。

7／降糖尿病 風險

一項整合研究，分析了過去17個關於綠茶的研究報告，找出綠茶與血糖、胰島素敏感性間的關聯，結論是綠茶有助降低空腹血糖及糖化血色素。另一項日本 研究，追蹤1萬4000多名日本健康成年人長達五年，科學家發現，綠茶食用量與罹患糖尿病的風險成反比，顯示綠茶有助降低糖尿病風險。

8／有益心臟健康

研究顯示，綠茶可透過降低總膽固醇、壞膽固醇（低密度膽固醇，LDL）、三酸甘油脂來保護心臟。綠茶還能避免低密度膽固醇氧化，降低動脈硬化和心臟病發作的機率。

9／維持肌膚彈性

綠茶中的多酚可保護皮膚免受紫外線的侵襲，除了抗癌、抗發炎，還能預防衰老。綠茶化合物還能防止膠原蛋白和彈性纖維分解，減少皺紋產生、維持肌膚彈性。

10／經常喝更長壽

有喝綠茶習慣的人，其細胞年齡比不飲用者年輕約5歲。日本研究還發現，經常喝綠茶的人更長壽。一項針對老年人的研究顯示，在研究進行的六年間，喝最多綠茶的人，死亡機率降低76%。