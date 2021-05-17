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漢方對症 川芎能促進血行、緩解頭痛

文／摘自《中藥材與漢方藥圖鑑事典》
川芎。（圖：出版社提供）
川芎。（圖：出版社提供）

川芎

促進血行的代表性生藥，甘甜香氣直達根部

川芎具有促進血行的活血作用，若和補血的生藥一起搭配，可以去除老舊血液（瘀血），快速製造新血。它和當歸同是婦科疾病的重要生藥，像是月經不順或是生理期外不正常出血等都適用，被譽為「血中氣藥」、「行氣開鬱」。

「氣藥」是能促氣運行的意思。川芎不僅僅是氣藥，另一個特徵就是對血也有作用。雖然不是直接補血，但因為可以促進血行，所以和補血藥搭配相得益彰。

肝的氣血一旦順暢了，對感情的處理能力就會提升，而達到平復焦躁、放鬆心神的效果。川芎也有去風止痛的功效，可疏散風邪、緩解頭痛等疼痛。

頭痛

感冒的症狀之一就是會引發頭痛，但除了感冒引起的頭痛之外，有許多人也深受慢性頭痛所苦，某些時候很難判斷到底怎樣程度的不適需要去醫院治療。壓力或是焦慮等情緒因素也容易引發，尤其是很生氣的時候氣會往上衝，造成頭痛，所以控制情緒也是改善頭痛的必要條件。

從病邪來看

風寒造成的頭痛

（體寒怕冷是造成頭痛的原因，也會伴隨）

肩頸痠痛。

處方：葛根湯

葛根湯的溫熱作用可改善

風寒導致的體寒怕冷，會出現氣血循環停滯、肩頸痠痛的症狀，進而引發頭痛。頭痛有時是因為感冒，有時是因為慢性體寒所造成。

另外，即使是夏天，如果一直吹冷氣導致身體寒冷，也一樣會引發頭痛。

寒冷造成的頭痛就使用葛根湯來治療。

葛根湯可以有效祛寒，讓脖子到後背不再冷的直打哆嗦，給予身體適度的溫暖，促進血液循環。葛根湯中的麻黃具有刺激交感神經的作用，也能稍稍讓身體振奮，變得有元氣。

從體質來看

氣滯造成的頭痛

（因壓力或憤怒等情緒因素引發的頭痛）

處方：抑肝散

緊張型的頭痛使用抑肝散來治療

壓力會導致氣滯，造成肌肉緊繃，進而出現頭痛的症狀。睡不好、心情無法平靜或是長時間處於緊張狀態時，都容易頭痛。此外，憤怒的情緒也要注意。人一旦感到煩躁不快，氣就會往上衝，導致頭痛。氣滯造成的頭痛用抑肝散來治療。它具有緩和心緒的作用，可以讓悶躁的情緒平復下來。

川芎茶調散是日常保健處方

不至於頭痛欲裂，只是覺得頭重重的、昏昏的這種還不用去看醫生的輕微頭痛，用川芎茶調散來改善正合適。它對所有的頭痛都有療效，是和茶一同飲用的藥，溫熱的茶可以讓身體溫暖起來，同時改善氣血的循環。

川芎。（圖：出版社提供）
川芎。（圖：出版社提供）

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