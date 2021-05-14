出現4大徵兆 注意掉髮危機

如果每天掉髮超過100根，就要特別注意。(Getty Images)

許多人都很在乎自己的頭髮，尤其更不想要有禿頭，而不少人常會聽說，如果頭皮出油、常出現頭皮屑、甚至頭髮變細等，就可能出現「掉髮危機」，但皮膚科醫師就提醒，上述的頭髮頭皮問題，都是外顯性，互相為不同的頭皮與頭髮疾病問題，至於要如何發現可能出現掉髮危機？醫師提醒以下4種徵兆。

1／每天掉百根以上

越診所皮膚科醫師黃幼鳴表示，一般正常的頭皮，約有90%的毛囊處於生長期，10%毛囊為休止期，因此每天有50～100根落髮很正常，而醫師建議洗頭時，可以洗頭時，站在大臉盆，或塞好的浴缸裡沖水，搜集落髮的量，建議要連看三天，如果每天都有超過100根以上的掉髮，就要特別注意。

２／在特定區域脫落

若是每天頭髮雖然沒有掉落超過100根，但若是男生出現前額髮際線後退，頭頂髮量稀疏到可視頭皮，或細毛變多、頭皮出油過多等，女生若出現髮際分線變寬、紮馬尾髮束變細，都要注意雄性禿的徵兆。

３／落髮加頭皮發炎

如果落髮數量多，又加上頭皮有發紅、脫屑、長膿泡，或頭皮發紅、變薄、質地改變等，要小心頭癬或是疤痕性落髮等發炎性問題。

４／身體有特定狀況

許多身體的特定狀況也會出現掉髮，如重大手術、高燒、住院、生產、節食、月經異常（來的量很大）、慢性貧血、荷爾蒙問題等，可能是休止期掉髮，休止期的掉髮可能會多達全頭的30%。