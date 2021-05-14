1歲小孩也會鬼剃頭 中醫對症治禿

有些掉髮症狀不分男女老幼，甚至就連1歲多的小孩，也可能會患有圓形禿、鬼剃頭。(Getty Images)

許多人以為禿頭是男性成年人的專利，其實不然，根據中醫師陳瑞聲表示，禿頭種類可細分為圓形禿、鬼剃頭、脂漏性掉髮及雄性禿，有些掉髮症狀不分男女老幼，甚至就連1歲多的小孩，也可能會患有圓形禿、鬼剃頭。

陳瑞聲分析，圓形禿和鬼剃頭是後天因素所導致，病理上主要是頭皮凹陷鬆軟無力，夾不住頭髮而掉，通常是因生活壓力過大，或服用了會讓人體肌肉 放鬆的藥物，如：安眠藥、止痛藥、肌肉鬆弛劑，以及造成新陳代謝混亂的減肥藥等。

根據30年來的門診經驗，從1歲半到78歲的患者都有，一般而言，壓力大、體質寒、血液循環較差，尤其是鼻子過敏 的人，較容易罹患此症。值得一提的是，中醫認為1到5歲多的小孩，雖沒有壓力問題，還是有可能罹患圓形禿、鬼剃頭，可見藥物影響也占大多數。

圓形禿範圍小 鬼剃頭成片狀

圓形禿和鬼剃頭的差別在於，圓形禿的症狀較輕微，掉髮範圍較小，從豆粒到硬幣大小不等；鬼剃頭的症狀較嚴重，掉髮範圍惡化成片狀，往往頭頂一整塊都是禿頭，甚至連眉毛、鬍鬚也脫落。

第一次出現圓形禿、鬼剃頭時，可觀察6個月，大約有50%的患者能自然長回頭髮，若再次發生，表示頭皮凹陷，傷害到毛母細胞的血管及神經，身體的血液無法再供應養分，就需要治療，但治療方向錯誤，就會一再復發，陳瑞聲從門診中發現，這類型的圓形禿和鬼剃頭的患者即使經過十幾年，還是沒有治療好。

從中醫角度來看，圓形禿與鬼剃頭的患者，大部分體質寒冷、血液循環不好，由於血液與養分無法到達頭皮，導致頭皮鬆軟抓不住頭髮。治療上會給予大補脾肺及氣血藥材，如高麗參、黃耆、鹿茸，來增加血液含氧量及循環，並使用杜仲補腎，幫助頭皮灰復彈性，使毛母細胞吸收足夠養分，自然能改善掉髮和恢復正常長髮。

少吃油炸食物 避免掉髮加劇

除了上述掉髮問題，還有脂漏性掉髮和雄性禿。一般而言，脂漏性掉髮患者九成從青春期開始發作，且大多是油性膚質、虛熱體質，故平時應少吃油炸食物，避免加劇掉髮現象。

陳瑞聲指出，中醫治療脂漏性掉髮，建議使用含植物成分去塵蟎、細菌的洗髮精，加上水果酵素洗髮來分解油脂，千萬不可再使用控油洗髮精，否則頭皮只會越洗越脆弱，反讓油脂過度分泌，一旦頭皮開始變薄，頭髮也會越長越細，到最後毛囊的生長空間全被油脂占據，頭髮就無法再長出來而變禿。

頭皮容易出油 水果酵素清潔

脂漏性掉髮不分男女，中醫治療時將根據掉髮情況給予適合的洗髮精去除細菌塵螨，搭配水果酵素分解油脂，內服強肝、補腎的大補元煎、菊杞地黃散，依掉髮情況加減，幫助頭皮放鬆、促進血液循環，頭皮放鬆以後可以減少毛囊受到壓迫，毛母細胞就能再長出粗硬的頭髮，毛囊內的油脂與細菌也會隨著頭髮生長排出，讓毛囊空間漸漸變大，頭髮才會變得健康，脂漏性掉髮經由中醫調理後，可明顯看見效果。

陳瑞聲補充，有掉髮困擾者，應先釐清是何種原因導致頭髮脫落，若頭皮只是容易出油，只要用水果酵素來清潔頭髮，就不容易被細菌、塵螨感染造成掉髮。

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