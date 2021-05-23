職業媽媽沒空運動 間歇性鍛鍊 費時短效果棒

家庭跟個人的責任要分開，職業媽媽才可能保有自己的時間。(Getty Images)

職業媽媽兩頭燒，常在兼顧工作和家庭中，犧牲自己；全職媽媽常被誤會「不用上班很輕鬆」，事實上全年無休的育兒生涯，有苦說不出；從職場退休的媽媽，孩子多已離家，出現職場家庭皆空的空巢期；把毛孩子視如己出的媽媽，在幸福相伴的日子裡，也有不得不面對的難題。

職業媽媽兩頭燒，工作要求表現好，家裡也不能馬虎，常在兼顧工作和家庭中，犧牲自己，但燃燒自己的同時，也別忘了照顧好自己。台灣 的中國醫藥大學新竹附設醫院身心科醫師鄭映芝從心靈、營養及運動三方面，提供職業媽媽健康處方。

心靈處方

家庭跟個人責任要分開。與另一半協調，必要時一起接受諮詢。

對職業媽媽來說，學會紓壓很重要。鄭映芝指出，在門診遇過很多求診的媽媽，都是「阿信」的化身。一個人想將全家的責任扛起，白天辛苦上班，下班回到家後仍沒辦法坐下來休息，忙著照顧小孩、洗衣煮飯等家務事，忙到沒有空回想年輕時或婚前的興趣，壓力只增不減。遇到這樣的情況，她通常會建議「家庭跟個人的責任要分開」，這樣媽媽們才可能保有自己的時間。

鄭映芝說，這類媽媽通常獨自求診，少見丈夫陪同。年齡從年輕到中年都有，共通點幾乎都是因為生活重擔影響情緒，進而對孩子或家人發脾氣，才覺察自己出問題。她通常會建議媽媽做出改變的第一步就是「溝通」。

職業媽媽經常忙到沒有自己的放鬆時間，鄭映芝建議先跟丈夫協調，嘗試調整生活模式。例如，讓丈夫分攤家務事、輪流照顧孩子，而媽媽就能利用這個時段做自己有興趣的活動，不管是運動、做手工藝品甚至是放空什麼事都不做，就算一周只有一個專屬於自己的時段，都對生活品質改善有相當大的幫助。

若是溝通不順利，也可以試著將丈夫一起帶到門診或諮商室，由中立的第三方給予具體化的建議。若雙方發生爭吵，也有第三方可以安撫，比較容易讓雙方理性溝通，進而達到調整生活模式的目的。

營養處方

甜食紓壓愈吃愈憂鬱，多攝取原形食物。

在忙亂的生活中，職業媽媽也應該注重飲食健康。鄭映芝說，許多人在煩躁時喜歡吃甜點轉換心情，但小心越吃越憂鬱。根據研究報告顯示，煩躁時吃高糖、高熱量食物，雖然可以提升血糖，促使大腦分泌多巴胺，讓心情愉悅，但長期吃高糖和加工食物，會導致肥胖 ，對糖上癮更容易感到煩躁，導致惡性循環。

「不要怕浪費食物。」鄭映芝也指出，不少媽媽覺得吃隔夜菜不好，丟掉又浪費，所以選擇自己把剩菜剩飯統統解決，不知不覺吃過量，這也飲食不健康的其中一個原因。

鄭映芝建議吃少加工、沒有添加物的原形食物，也可嘗試「地中海飲食」，主食方面以全穀類取代白飯、麵條；吃大量蔬果，減少調味料用量，使用橄欖油烹調；在蛋白質攝取方面，則以豆類、乳製品、蛋及白肉，代替紅肉、加工食品，降低大腸癌發生機率。

運動處方

時間短、效果好，間歇性運動最適合職業媽媽。

除了健康飲食，維持運動習慣也很重要，上班忙完下班忙，職業媽媽怎麼找到時間運動？鄭映芝說，可以先把一周的作息時間都列出來，包括孩子、丈夫全家人的作息，一一列出後，才方便交叉比對，如丈夫周六休假晚上都在家，那就可以請他幫忙處理家務，或孩子固定周三晚上有才藝課，這些都是媽媽可以好好利用的空檔。

在運動類型上，可以選擇有效率的運動，如間歇性運動就非常適合生活忙碌卻又想運動減脂的媽媽們，透過不同的運動組合或是同一個動作，搭配短暫休息時間，反覆訓練的模式，時間短暫又能達到燃脂的效果。現今資訊發達，只要在網路上搜尋關鍵字，就可以找到非常多相關的運動影片，挑選適合自己體力及有興趣的，只要跟著影片做，不用上健身 房，在家也能運動。

小辭典

間歇性運動

間歇性運動是一種「運動訓練模式」，先做短時間密集運動（例如作30秒開合跳、棒式等），配合短暫休息（例如10秒），反覆這個過程，可以有不同的運動組合。

間歇性運動的好處是，隨時隨地能來上一段10分鐘內的訓練，不必特別挪出時間出門運動，就能達到運動效果，適合生活忙碌卻又想運動減脂的人。