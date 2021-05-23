退休媽媽空巢期 放下操心 找回遺忘的自己

預防肌少症的良方就是運動。(Getty Images)

從職場退休 的媽媽多數面對職場、家庭皆空的空巢期，如何健康地享受退休生活？

心靈處方

安撫自己的焦慮，建立新的生活習慣，試著找興趣。

全職媽媽從職場退下來，時間變多了，以前忙於工作無暇「操心」的事項又湧上心頭，面對不用上班打卡的日子，既期待又怕受傷害。

台灣 童綜合醫院心理諮商師劉若筠提供心靈層面的五個處方。

1.安撫自己的焦慮

有些母親難免擔憂孩子獨自出門在外，偶遇突發事故無人能協助。這時可以從客觀層面去思考跟理解孩子處理事情的能力，想好偶發事件發生時的支持系統，並相信自己的孩子有能力處理大部分的突發事故。母親的安定，會是孩子心中重要的避風港與支持。

2.建立新的生活習慣

給自己多一點時間習慣沒有孩子也沒有工作的生活。並培養新的生活習慣，建立新的生活重心、拓展人際交友圈並與人連結。例如：不定期找許久不見的老朋友聚聚、重回伴侶的兩人世界。

3.依附層面

有時候母親沒辦法放手，並不是孩子真的需要母親，而是母親需要「被孩子需要」的感覺。這時身為母親需要穩定自己的心情，認知到孩子獨立並不代表自己不再重要或是被孩子拋棄跟遺忘，只是一個成長的必經歷程。

4.找回價值感與成就感

退休與孩子離家，都會讓母親在短時間內失去人生中兩個很重要的價值感與成就感。尋找其他可以讓妳有成就感的興趣去發揮，能舒緩空巢期的失落。

5.找回被埋藏的自己

放下「媽媽」這個角色之後，重新思考，妳是什麼樣的人，有著什麼樣的渴望和興趣？找回被遺忘許久的自我，重新幫自己規畫多采多姿的退休生活。

營養處方

補充天然雌激素，富含Ｂ群的全穀類助好眠。

台灣亞洲大學附屬醫院營養師劉彥均說，多數屆齡從職場退休的媽媽，身體邁入老化，健康也開始出問題。可透過以下幾個飲食小技巧獲得改善。

1.飲食中補充天然雌激素

此階段卵巢功能開始退化，雌激素分泌少，可多選用黃豆及其製品補充大豆異黃酮，減輕更年期不適，也能防止骨質流失及血管硬化。黃豆製品包括豆漿、豆腐、豆乾、豆包等，為良好的植物性蛋白質來源，建議每天攝取2到3份。

2.膠原蛋白改善皮膚乾澀

攝取低脂肉類、魚類、海鮮、雞蛋 、豆製品，搭配如柑橘、芭樂、奇異果、深色蔬菜等具豐富維生素C食物，提高膠原蛋白吸收。

3.預防骨質疏鬆症

退休媽媽的鈣及維生素D補充很重要，可吃小魚乾、豆乾、牛奶、黑芝麻補充鈣，而維生素D則可促進鈣吸收，可選擇鮭魚、蛋黃、菇類等食材。加上每天適度日曬約15到20分鐘，減少骨質流失。

4.腸道通暢維持好心情

每日吃足4份蔬菜、3份水果，選顏色豐富之食材補充各種營養素，攝取全榖雜糧且避免過多精製澱粉，適當補充水分並增加身體活動，預防便祕。

5.吃出好眠

50歲以上婦女易失眠，可攝取富含維生素B群的全榖雜糧類（如燕麥、糙米等），或從堅果類補充鎂。也可補充牛奶、香蕉獲得鈣及色胺酸，幫助安定精神好入眠。

運動處方

預防肌少症，依自身體能從事肌耐力運動。

亞洲大學附屬醫院骨科部主治醫師蔡孟學說，退休媽媽會面臨肌少症，全身骨骼肌重量及功能減少，長期下來可能連爬樓梯都無力，出門玩卻走不動，增加失能、臥床、肥胖、心血管疾病等風險。

蔡孟學指出，預防肌少症的良方就是運動，理想的運動次數為每周三到五天，每次30分鐘，並可依照個人肌耐力程度調整。可透過有氧舞蹈、快走、騎腳踏車、游泳等運動，強化心肺功能及肌耐力；從事太極拳、徒手操、瑜伽等，增進身體彈性及平衡感，若體能狀況允許，更可以透過啞鈴、彈力帶等器材進行阻力訓練，能有效維持或增加骨質密度，達到訓練肌力之效。

童綜合醫院物理治療師王秀文建議，可以藉由高強度間歇性的運動模式，訓練上下肢及軀幹的肌力，而低強度持續性的運動模式增強上下肢及軀幹的耐力，在運動的過程中加入適當的負重，例如使用沙包、啞鈴、彈力帶等阻力，同時配合動作訓練可有效增強肌耐力。常見的上肢肌耐力訓練為手舉高至耳朵旁及手肘彎曲；常見的下肢肌耐力訓練為蹲馬步及上下階梯、騎腳踏車等。

光運動還不夠 蛋白質、維生素D 養肌兩重點

預防肌少症，除了運動，蔡孟學說，配合養「肌」飲食也很重要。尤以適當補充蛋白質與維生素D為重，蛋白質方面如豆漿、豆腐、雞蛋、海鮮等，若要增加血液中維生素Ｄ濃度，可多攝取鮭魚、鮪魚、鯖魚、起司與蛋黃等，並搭配每天日照10到15分鐘，讓皮膚有效轉化，合成一天所需的維生素D。