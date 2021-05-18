寵物走了 飼主留意「喪失寵物症候群」

研究顯示，人們在寵物陪伴下，更能夠獲得紓壓與療癒。(Getty Images)

少子化、不婚族增加，許多女性會選擇飼養毛小孩，視為家人般疼愛。研究顯示，人們在毛小孩陪伴下，更能夠感到快樂、療癒。

養毛小孩的益處多，新冠疫情 改變生活模式，長時間在家有更多人尋求寵物陪伴。台灣 董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨舉例，研究顯示，和貓狗玩耍15到20分鐘後，壓力荷爾蒙會降低，而撫摸動物，壓力下降的時間縮更短。

貓咪寄宿經營者、諮商心理師李汶軒也分享，研究指出，和毛小孩互動、對話所產生的陪伴、幸福感，跟腦中的催產素有關，且未生養的男女飼養寵物，能培養責任感，生活更有重心。

毛小孩能激發運動的動力，葉雅馨說，毛小孩媽媽可透過遛狗建立運動習慣，散步、慢跑都是不錯的選擇，對自己和狗狗的健康都有好處。而貓則是以室內活動為主，李汶軒說，狩獵遊戲不僅能讓貓咪運動，揮逗貓棒的同時，飼主也在進行手部運動，甚至可以在旁學習貓咪伸展，時下流行的「貓瑜伽」能舒緩肌肉僵硬、背部痠痛。

另外，毛小孩的媽媽要注意「寵物毛髮」的健康問題，尤其多貓多狗家庭要特別注意，動物毛髮飄散恐致過敏，添購空氣清淨機可改善。另養貓人士需評估，家中空間是否容納得下貓跳台，注意動線安排。若一次養太多貓狗，對寵物而言非常壓迫，須慎重考慮。另外，貓狗的大小便行為訓練，對居住環境也很重要。

毛小孩療癒能量強大，但壽命比人類短，不可避免罹病、離世的傷痛。主播秦綾謙未生兒育女，將毛小孩視為摯愛，她日前分享，飼養12年的愛犬在去年患惡性腫瘤，併發肺水腫、腎衰竭的病程經驗，在親身照看半年後，某日清晨4點半醒來，懷中的毛孩已沒呼吸起伏。幾個月過去，秦綾謙透露，仍會在4點半自動清醒。

在照料生病寵物時，毛小孩媽媽難免感到壓力，甚至忽略自己的健康。葉雅馨建議，可預先安排病程規畫，以免手足無措。李汶軒則點出喘息的重要，飼主可將寵物託付給親友，期間轉換思考模式，省思可學習的地方；而感到煩躁、自責時，透過書寫抒發，則有機會記錄到毛小孩病況進步，便成為正能量，彼此關係也會調整。

寵物生命一旦結束，飼主恐出現「喪失寵物症候群」（Pet Loss），甚至有憂鬱傾向。葉雅馨說，輕則感到失落、易怒、重則焦慮、憂鬱，像是睡不好、失眠 ，食欲不振或暴飲暴食，以及體重變化大都是常見症狀。

有的人則是陷入不斷地自我檢討，為幫助飼主走出傷痛，寵物臨終服務師毛繼萱提到，自己會運用「寬恕治療法」鼓勵飼主，並沒有虧欠毛小孩，牠們知道你的愛。

在旁人眼裡或許悲痛不可延續太久，李汶軒認為，悲傷是很個人化的，日常生活若未受影響，持續難過可被允許。建議親友適度陪伴，並透過拍肩、擁抱等安慰肢體語言達到安撫。但若出現哭到不能自己、足不出戶，甚至影響人際互動等狀態，可評估求助心理諮商。

毛小孩離開後，什麼時候適合再養一隻？毛繼萱分享，身邊不乏親友三至五年都不敢接納新寵物，也有半年內再次領養毛小孩的飼主，因人而異。為避免觸景傷情，也有人會嘗試養不同種類的動物，像是狗換成貓。

李汶軒則強調，整理好與毛小孩的關係以及感受，思考再養一隻寵物的意義，這影響日後照顧的行為或心境，例如陪伴與替代的意義就不同。