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腎友「少吃少錯」？飲食不當小心腎功能惡化

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

有慢性腎臟病的病友，應做好飲食控制，若不當節食、禁食，嚴重恐使腎臟功能更惡化。一名60歲楊先生罹患慢性腎臟病，長期接受門診穩定追蹤，但因近來考量新冠肺炎疫情因而未定期回診，加上擔心亂吃會使疾病惡化，沒想到卻出現營養不良、虛弱、腎臟功能惡化等情況，所幸經回診接受衛教及飲食控制，才控制病情。

腎友應正確均衡飲食 確保穩定病情

這名楊先生因未定期回診，加上本著「少吃少錯」的想法，避免吃太多東西，反而使自己病情惡化。腎臟科陳殷正主任表示，腎臟病患者若身體沒有攝取到足夠營養與熱量導致營養不良，就可能埋下病情惡化的危險因子，因此除了正確、均衡的飲食，也應遵醫囑規律用藥，才能確保穩定病情。

掌握三多三少四不一沒 有效預防慢性腎臟病

三高族群若能做好飲食控制，不僅能避免病情惡化，也能延緩腎臟衰竭，但要如何延緩病程？陳殷正主任說明，飲食上可掌握包括多纖維、多蔬果、多喝水、少鹽、少油、少糖、不抽菸、不憋尿、不熬夜、不亂吃來路不明的藥、勤運動保持沒有鮪魚肚等「三多、三少、四不、一沒有」原則，有效幫助預防和治療慢性腎臟病。

遵循醫囑定期檢查 延緩腎臟衰竭

此外，平時也應養成良好的生活型態，且控制血壓、血糖及血脂肪。陳殷正主任強調，腎臟患者應遵循醫囑接受定期的驗血、驗尿、量血壓檢查，尤其洗腎病友應了解腎臟功能，目前院內也結合醫師、腎臟病個管師、營養師等組成慢性腎臟病照護團隊，可望能提供給腎臟病患者完善的照護。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=49979

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