我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

羅德島州安靜社區爆該市最大槍擊案 九人受傷

肩痛超過2周 惱人「五十肩」上身

江良誠
林小姐發現左手無法舉高，甚至連梳頭也沒辦法，經林昱成醫師診療，確認罹患五十肩。（圖：南投醫院提供）
林小姐發現左手無法舉高，甚至連梳頭也沒辦法，經林昱成醫師診療，確認罹患五十肩。（圖：南投醫院提供）

45歲林小姐有天發現自己左肩疼痛，手舉不高，漸漸的穿內衣無法順利扣上扣子，也無法梳頭髮，想綁頭髮還要先深呼吸才能動作，甚至睡覺翻身壓到就會痛醒，就醫後才知罹患惱人「五十肩」。

台灣南投醫院骨科醫師林昱成說，五十肩又名「沾黏性肩關節囊炎」，因為關節囊發炎、沾黏、纖維化，導致關節活動空間受損，影響生活品質。林昱成醫師表示，五十肩好發於40至60歲民眾，造成五十肩的確切原因未明，可能與先前肩膀外傷或手術有關，部分患者可能與糖尿病或甲狀腺等慢性疾病有關。主要症狀為肩膀活動範圍受限、肩部疼痛、僵硬等症狀。

林小姐起初接受了數月藥物及復健等保守治療，緩解效果有限。經醫師檢查及診斷後，安排她接受核磁共振造影檢查，排除其他可能造成肩膀疼痛的疾病，例如旋轉肌袖破裂、關節唇撕裂傷等，也確認關節囊攣縮的位置。

林昱成安排「關節授動術」改善肩功能，患者接受全身麻醉後，醫師將肩關節受限的部分緩慢鬆開，放鬆沾黏的關節囊和疤痕組織，增加肩膀活動的範圍。術後林小姐便可高舉雙手，林昱成醫師提醒術後立即復健治療，是預防復發的重要關鍵。

林昱成提醒，當肩膀疼痛逾兩周，應盡早就醫釐清病因，並接受治療與復健，避免延後就醫導致沾黏、萎縮，造成後續恢復難度。

林昱成醫師以「關節授動術」改善五十肩，林小姐終於可以舉起手擊掌。（圖：南投醫院提...
林昱成醫師以「關節授動術」改善五十肩，林小姐終於可以舉起手擊掌。（圖：南投醫院提供）

台灣 糖尿病

上一則

異物進眼睛先別揉 醫師教你外傷急救技巧

下一則

1歲小孩也會鬼剃頭 中醫對症治禿

延伸閱讀

45歲女肩膀疼痛超過2周 「五十肩」上身

45歲女肩膀疼痛超過2周 「五十肩」上身
送媽媽時尚又實用 卡地亞、寶格麗經典包鮮豔揹上身

送媽媽時尚又實用 卡地亞、寶格麗經典包鮮豔揹上身
常用3C產品沒休息 小心「乾眼症」上身

常用3C產品沒休息 小心「乾眼症」上身
防癌上身 記得用吸油煙機、少清潔劑

防癌上身 記得用吸油煙機、少清潔劑

熱門新聞

營養師程涵宇提供增強免疫力飲食方法。圖／程涵宇提供

增強免疫力 營養師：這些食材很有效

2021-05-13 15:47
大番茄是蔬菜，小番茄是水果，營養價值都很高。(Getty Images)

減肥控糖…大小番茄差很大 吃錯熱量差1倍

2021-05-12 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

腎友「少吃少錯」？飲食不當小心腎功能惡化

2021-05-10 01:50
偏頭痛患者應少喝咖啡及茶飲。（本報資料照片）

偏頭痛患者 少喝含咖啡因飲料、紅酒

2021-05-08 16:24
（圖：健康醫療網提供）

「止痛藥」不能亂吃 別忽視疼痛帶來的警訊

2021-05-13 00:40
腦中風不僅症狀多樣，且易與顏面神經失調、酒精中毒等混淆。醫師說，除微笑、舉手、說你好之外，再觀察病患的眼球偏移，較能正確辨識。（Getty Images）

中風？顏面神經失調？ 醫師教你用1條皺紋判斷

2021-05-10 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道

比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道
90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到

90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到
CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩

CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩
124美退將發公開信 暗示選舉被操縱、質疑拜登意識能力

124美退將發公開信 暗示選舉被操縱、質疑拜登意識能力
傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案