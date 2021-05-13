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運動復能 有效延緩失智

黃妙雲
想要樂活老化，未來不失智、延緩失能，應加強生活「運動復能」，一周三次中高強度運動，維持身體健康。（圖：嘉義縣政府提供）
想要樂活老化，未來不失智、延緩失能，應加強生活「運動復能」，一周三次中高強度運動，維持身體健康。（圖：嘉義縣政府提供）

老年人口快速成長，失智、失能人口增加，如何及早在生活中進行「運動復能」訓練，極為重要。台灣陽明交通大學ICF暨輔助科技研究中心主任李淑貞表示，想要樂活老化，未來不失智、延緩失能，生活中的「運動復能」必須加強，在生活型態上要有足夠的運動量，一周至少三次中高強度運動，才能維持身體健康。

生活型態的動 養成習慣

所謂老化的運動活動、運動復健，李淑貞表示，不是特別去做健身，而是在生活上變成動能，在生活上養成運動習慣，上下樓梯就是很好的活動，「生活型態的動」，才是維持健康的好方法。

「全球的實證都顯示，有效的運動能夠延緩失智、失能。」李淑貞指出，運動復能是要有方法的，對於尚未進入老年階段的人來說，要避免未來老化可能出現失智、失能，生活中要有足夠的運動量，也就是要有一定的運動強度和運動頻率。

對於有輕度認知障礙（MCI）者，即認知功能下降但尚未診斷為失智症之前，李淑貞說，唯一有效的處方不是藥品，而是運動，目前實證證明，運動可讓MCI有效逆轉回溯，讓人可以不走上失智這條路。

若已診斷為失智症，李淑貞指出，雖然不可逆，但失智症引起困擾的精神行為問題，最有效的處理方法也不是藥品。想要減緩失智症狀，除了照顧者要學會相處的模式外，更重要的是要讓失智症患者有適當足夠的運動量，而運動強度因人而異，可用「自覺疲勞指數」作為運動重要的指引。

李淑貞認為，運動復能不僅可讓MCI逆轉，也能讓失智症患者減少用藥而減輕副作用，降低精神行為問題，且讓人有足夠的肌力，解決肌少症、骨鬆、預防跌倒受傷等。

運動333 有點喘、會流汗

至於運動強度，建議從事中高強度運動，以「自覺疲勞指數」為指標，即運動後至少有點喘及流汗，還可以講話；運動頻率則遵循「運動333」原則，每周至少運動三次，每次運動至少30分鐘，每次運動後心跳每分鐘達到130次以上。

哪些是適合高齡者的運動？李淑貞建議，可做心肺耐力訓練、肌力訓練、柔軟度訓練、平衡訓練等，也就是體適能，在生活中搭配使用輔具，可讓活動量增加。

健走、爬樓梯 訓練心肺功能

「走路可以預防失智。」李淑貞強調，走路要穿好的鞋子，走的速度不要太慢，在安全的範圍內，速度較快的健走，才是肌力訓練，這是有氧運動，能夠訓練心肺功能，進而延緩失智、失能。建議在校園操場跑道健走較安全。

對健康族群而言，爬樓梯是好運動。李淑貞說，很多人認為「下樓梯會傷膝蓋」，現在認為其實下樓梯有助肌肉訓練，且訓練離心肌肉群，可有效訓練股四頭肌、大腿肌肉。

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