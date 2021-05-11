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專家觀點／好「心」不一定好「肝」 一定要「超」一下

許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）
肝好不好不能靠感覺，也不能只驗肝功能，一定要定期做腹部超音波檢查。（本報資料照片）
肝好不好不能靠感覺，也不能只驗肝功能，一定要定期做腹部超音波檢查。（本報資料照片）

老婆叫老公去接孩子。

老公一口答應，難得當好爸爸。

老公去了學校，等不到小孩，打電話問老婆，怎沒看見小孩？

老婆：「你在哪裡？」

老公：「我在學校啊！」「在XX小學門口啊！以前接他的地方啊！」

老婆：「你小孩已經升國中了，你還跑去小學？」

這是真的故事，老公太專心工作，忽略小孩是會進級的。

小孩會成長，同樣的，醫療環境及醫療技術也會改變。

例如以前讀書時哪有A型、B型、C型肝炎，小學、中學健康教育都沒有教，更沒有教如何保肝。出了學校，踏入社會，接受到的醫療常識都是媒體上不盡正確的醫療知識。

當利益擺在醫療行為的最高層級，醫療就會扭曲了，民眾可能得到的是似是而非的觀念，因此常衍生不必要的後果或悲劇。例如平常人知道養生之道就是定時起床，規律運動，不吃油膩，甚至補一些健康食品，以為這樣可以長治久安。事實上，有運動，體能好，少吃大魚大肉，只是代表心臟血管系統好，但有好心不一定有好肝，要有好肝才會有好報。

因為肝臟沒有痛覺神經，加上只要1/4正常的肝臟還在，就可以感覺良好，以為肝臟就正常。

也有些人定期去驗肝功能，或定期去抽血都正常，想不到幾年之後突然肚子痛，求醫診治才知道肝臟長了大的肝癌，甚至破掉了，此時要根治就很難了。

因此，肝好不好不能靠感覺，也不能只驗肝功能，也不能以為胎兒蛋白正常就是正常的，一定要定期做腹部超音波檢查，至少每年要「超」一下，有B、C肝就要半年「超」一次。

教育

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