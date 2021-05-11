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六個生活好習慣 拒絕食道癌找上門

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近年來食道癌發病年齡約年輕10歲，主要與飲食習慣有關，而胃食道逆流更是引起食道癌的危險因子。（本報資料照片）
近年來食道癌發病年齡約年輕10歲，主要與飲食習慣有關，而胃食道逆流更是引起食道癌的危險因子。（本報資料照片）

食道癌被喻為老男人癌症，9成患者為50至70歲男性，台灣中山醫學大學附設醫院副院長陳志毅提醒，除了抽菸、喝酒、嚼檳榔之外，胃食道逆流患者也是高危險族群，以致食道癌患者有年輕化趨勢，提醒「火燒心」民眾如自覺吞嚥卡卡，務必積極就醫檢查。

台灣衛福部國健署代理署長賈淑麗說，長期吸菸、嚼檳榔、飲酒、食用加工食品與高溫或燙口等食物，都可能增加罹患食道癌的風險。國衛院研究顯示，飲酒、吸菸、嚼檳榔者，罹患食道癌的機率分別是沒有者的3.8、2.29、2.62倍。

陳志毅指出，與10幾年前相較，這1、2年來食道癌發病年齡約年輕10歲，主要與飲食習慣有關，例如，常吃火鍋等滾燙食物，以及偏愛甜食，引發胃食道逆流，增加罹癌風險。

美國臨床腫瘤醫學會也證實，口腔衛生不良，以及常吃煙燻、燒烤、醃漬、加工肉品及高溫或燙口等食物，都可能刺激食道，增加罹患食道癌風險。

由於食道癌迄今並無有效篩檢工具，賈淑麗提出六大遠離致癌因子，建議落實在生活中，避免罹患食道癌。

1.遠離菸、酒、檳榔。

2.平日飲食減少過燙食物。

3.少吃香腸、臘肉等含亞硝酸鹽食物。

4.多食用原型食物，盡量減少加工食品。

5.保持口腔清潔習慣。

6.維持規律運動。

陳志毅最後指出，由於早期食道癌並無明顯症狀，建議高風險族群提高警覺，如長期吞嚥困難、吞嚥時卡卡的，有異物感，就應積極就醫，並戒除菸酒及檳榔。

(本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/ )

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