減重手術花大錢 她復胖又脹氣

徐光漢醫師表示，胃繞道術要有胃隔間加上部分胃小腸繞道，才有顯著持久減重效果。(台灣中壢天晟醫院提供)

台灣 中壢天晟醫院門診近期 「又」來了一位略顯焦慮的年輕女性諮詢減重 治療，原來她一年前看網路廣告聲稱 「學界首創」、「改良式」 胃繞道手術，花20幾萬元台幣到某診所動刀，結果體重短暫小幅下降後，竟快速反彈、比未開刀前還重，還伴隨反覆腹脹氣。

醫師：別再輕信創新等廣告

醫院纖體天成體重管理與代謝手術中心主任徐光漢指出，過去門診已有幾位花錢減重卻夢碎的案例，他都提醒患者，減重代謝手術有一定的標準化作法，是一門專科，別再輕易相信所謂創新、首創等廣告文案，沒了解治療內容與是否適合自身狀況時，千萬不要衝動接受手術。

胃繞道手術 不是人人適合做

徐光漢說，治療病態性肥胖 ，減重手術是趨勢，相較內科藥物、飲食控制及運動等方式，國際認證減重手術較有效又能維持，有很多成功案例，但胃繞道手術，必須是限制食量的胃隔間再加上部分吸收不良的胃小腸繞道，兩者具存，才是標準手術，才有顯著且持久的減重效果。

徐解釋，很多胃十二指腸原本通暢的人，不明所以做了胃小腸繞道術式，除了容易產生潰瘍，更會使食物消化路徑形成循環迴路，經胃十二指腸進入小腸後再經繞道口，重新回到胃部，這就是為何沒減重效果、卻常腹脹氣的原因。