減肥控糖…大小番茄差很大 吃錯熱量差1倍

大番茄是蔬菜，小番茄是水果，營養價值都很高。(Getty Images)

「番茄紅了，醫師的臉就綠了。」番茄富含茄紅素、β-胡蘿蔔素、維生素A、維生素C等抗氧化營養素，熱量低、膳食纖維高，具有抗氧化、抗發炎、防癌效果。不論大番茄或小番茄，都是減肥的最佳蔬果，更是調控血糖 的好食物。

番茄有大番茄與小番茄之分，大番茄是蔬菜，小番茄是水果，營養價值都很高。但大小番茄你吃對了嗎？台北醫學大學名譽教授、藥學博士楊玲玲表示，小番茄熱量是大番茄2倍，根據台灣 食品營養成分資料庫，同様100公克，小番茄熱量31至35大卡，大番茄只有15至20大卡，「吃錯熱量差一倍。」

(製表：黃妙雲)

大番茄含醣低 宜連皮烹調

楊玲玲指出，糖友進行熱量、血糖控制，如果感到飢餓，大番茄含醣低，對於血糖波動影響較小，是臨床醫師推薦的食物。若要減肥，也建議吃大番茄，能增進飽足感，且不易發胖。

由於大番茄外皮有膳食纖維，楊玲玲建議，應該連皮烹調，但烹煮前務必清洗乾淨，避免農藥殘留。

小番茄維生素C含量高

不過，小番茄的維生素C含量比大番茄高，同樣100公克，大番茄維生素C有21毫克，小番茄67毫克，多了3倍，想要補充維生素C，小番茄就是最好選擇，當水果吃即可。