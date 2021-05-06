頭皮敏感、油落、禿白 注意6大初老變化

(取材自健康醫療網)

你的頭皮出現初老徵兆嗎？台灣 細胞分子生物學專家黃琇琴博士表示，很多民眾洗完頭後出油、發癢、出現頭皮屑，甚至吹頭髮時異常落髮，頭髮變細易斷，都是頭皮老化的警訊，卻容易被忽略，僅選擇控油、去屑洗髮精，沒有從根本改善頭皮老化問題。博士強調，保養臉部肌膚，注重保濕、除皺等，別忘了頭皮也是需要呵護的肌膚。

頭皮老化5大成因 遺傳與環境人為因素

頭皮一旦老化，毛髮會失去光澤、毛躁分岔、頭髮稀疏，頭皮變得敏感、鬆弛，髮色變淡、變白，甚至出現禿頭。其中頭皮老化分為內在與外在成因，如基因遺傳與環境人為因素，除了遺傳無法掌控之外，其他因子都可以提早預防。黃琇琴博士解釋頭皮老化有5大成因：

（1）雄性禿及少年白等內在因素：禿頭患者八成來自家族史，不過提早預防可以延緩發生年齡。

（2）頻繁染燙頭髮：傷害頭皮及毛囊，造成頭皮敏感。

（3）紫外線：紫外線對頭皮傷害很大，跟肌膚一樣，應在臉上塗抹防曬油，做好頭皮防曬。

（4）空氣汙染 ：尤其是PM2.5容易沉積在毛囊口，引發頭皮屑、搔癢、出油等不良影響。

（5）抽菸：尼古丁會造成末梢血管收縮，一氧化碳會阻斷血氧正常供給，進而引起血液循環障礙，無法供給營養導致毛囊萎縮。國際期刊皮膚學就曾有研究指出，菸齡越久的人掉髮越嚴重。

頭皮抗老3大對策 減少壓力、補充養分、頭皮防護

現代人面對壓力無法有效釋放、飲食失衡、環境汙染等問題，都容易使肌膚老化，但往往大家只注意看得到的皮膚，忽視頭髮及頭皮也同等需要抗老。黃琇琴博士建議，養髮、頭皮抗老有三大對策：

（1）減少生活壓力：避免產生自由基破壞毛囊，防止頭皮老化。

（2）補充毛囊養分：如蛋白質、維生素B群、E、鋅、鐵等，減少落髮、強韌髮根。

（3）做好頭皮防護：如防曬、防空汙、防過度染燙，選擇適合的洗劑，染燙後頭皮修護也同樣重要。

乳鐵蛋白胜肽 掌握細胞溝通語言滋養頭皮

專研頭皮毛囊細胞研究的黃琇琴博士表示，人體擁有自癒力，頭皮是身體的一部分，當然也擁有強大的復原力，如何啟動復原力，就必須了解頭皮老化的原因。

黃琇琴博士分享，在細胞生物學中，細胞溝通的語言是一些蛋白質和胜肽，因此提供對的蛋白質與胜肽，傳遞特定訊息，可以使細胞啟動特定的行為，啟動細胞復原力，甚至抵抗老化，舒緩頭皮不適。



針對乳鐵蛋白胜肽的研究，對黃琇琴博士是一場意外，她說，在會議上報告乳鐵蛋白應用於燒燙傷的研究時，所長隨口問：「小鼠是不是長毛了？」她當下立即回答：「不是！是因為傷口癒合了，毛髮自然長出來。」起初以為只是皮膚修復的自然現象，會後這個問題縈繞心頭，身為科學家的黃博士立即開始著手實驗，就此投入乳鐵蛋白胜肽與頭皮、毛囊與頭髮的研究。



黃琇琴博士提到，乳鐵蛋白本身即存在人體，是不可或缺的蛋白質，台灣研究此蛋白超過數十年，在毛囊細胞研究中領先全球，還拿到美國 、台灣的專利權，開發頭皮、頭髮、肌膚護理相關產品，希望達成非藥物養髮的理念。



保養臉皮不忘保養頭皮 遠離禿頭、白髮

黃琇琴博士呼籲，不良習慣還是頭皮老化的主因，希望民眾在保養臉皮時，也要記得頭皮養護，戴帽子防曬、減少生活壓力、補充蛋白質、B群等滋養毛囊養分，外用養髮，並配合頭皮專用修護精華液，才能讓頭皮健康，不禿頭、不白髮。

【延伸閱讀】

90%的頭皮問題，都是因為你不夠了解他們

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=49922

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