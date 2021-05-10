酪梨優質脂肪多 可抑制食欲

酪梨營養豐富。（取材自元氣周報）

酪梨雖被歸為水果，卻含有大量的優質脂肪（單元不飽和脂肪酸），及20多種維生素和礦物質，備受營養師推崇。

維持飽腹感

攝取優質脂肪有助延緩胃排空速度，延遲飢餓感。一項研究指出，在食物中添加酪梨者，飽腹感明顯比未吃酪梨者提升，可抑制食欲長達五小時。

保護心臟

酪梨中的單元不飽和脂肪酸（MUFA）已被證實可降低壞膽固醇（LDL）並提升好膽固醇（HDL），這雙重作用有助降低心臟病 風險。其富含的鉀還可協助排出體內多餘的鈉和體液，進而降低血壓 。

促進更多營養吸收

進餐時搭配酪梨，可幫助身體從其他健康食物吸收更多的抗氧化成分。一項研究顯示，酪梨和番茄醬、胡蘿蔔搭配食用，可提高維生素A吸收；另一項研究顯示，吃莎莎醬時搭配2.5湯匙酪梨，比起單吃莎莎醬，可吸收多達13倍的β-胡蘿蔔素。

促進腸道健康

酪梨富含的纖維和不飽和脂肪，有利腸道好菌生長。一項針對肥胖成年人的研究指出，每天有一餐吃酪梨的人，比起另一群餐點類似、但沒吃酪梨者，在12周後，每天吃酪梨的這群人，腸道菌種的多樣性明顯較高。

正確切酪梨 吃進更多營養

美國 化學學會說，類胡蘿蔔素的最高濃度在酪梨的果皮下。正確去除果皮，可以最大程度保留酪梨的健康效益。建議不要用湯匙挖果肉，用刀切並剝除，才能保留更多與果皮接觸處的果肉。

1. 用刀沿著酪梨繞一圈切半。

2. 用刀子末端的尖端輕戳種子，就能輕易取出。

3. 再分別切成兩等份，就能輕鬆撕除酪梨果皮，並保留最多皮下的果肉。

( 資料來源／Health.com、美國《預防》雜誌)