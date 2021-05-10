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運動貴在執行 能走路就走路

趙容萱
蔡明哲每周固定打羽球、高爾夫球。（圖：蔡明哲提供）
蔡明哲每周固定打羽球、高爾夫球。（圖：蔡明哲提供）

「規律運動、作息，很重要。」身為外科醫師的台灣中山醫學大學附設醫院總院長蔡明哲，練就一有空檔就可以睡著的本領，現在每天最晚11時就寢，早上5時起床，鼓勵民眾也應有規律運動與作息，才能過健康生活。

蔡明哲從小學開始打羽球，至今養成每周固定打兩小時羽球的習慣。上了年紀後，也從事和緩的運動，55歲起開始打高爾夫球，此運動很休閒、能走路、與朋友聊天，雖然工作繁忙，「會盡量找時間，一個月能打一、兩次高爾夫球就很高興了，這是一種放鬆。」

「規律運動相當重要。」蔡明哲規律地打羽球、高爾夫球外，平常能爬樓梯就爬樓梯，能走路就走路，這些都是他的運動，讓他每天保持心肺功能的活動。他強調，「只要有這樣想法，不在乎從事什麼運動，要規律執行才是重點。」

蔡明哲在飲食方面沒有特別的禁忌。「保持生活規律很重要。」他盡量維持規律的生活作息，沒有失眠問題，沒有午睡習慣，白天專心工作，每天最晚11時就寢，一早5時起床，會喝杯咖啡、看看新聞報導，就準備上班；休假時，清晨5、6時就出門打高爾夫球，這是早已養成的習慣。

喜愛閱讀的他，隨身包包裡都會放一本書，「閱讀是獨處的時刻，可以細細讀，也可和作者對話。」他也鼓勵學生養成閱讀習慣。

羽球 台灣 失眠

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