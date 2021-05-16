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飲食清淡 為何膽固醇竟超標、心臟冠狀動脈嚴重阻塞？

江君揚
低密度脂蛋白是動脈硬化性心血管疾病重要的原因之一。(Getty Images)
低密度脂蛋白是動脈硬化性心血管疾病重要的原因之一。(Getty Images)

阿茂一向飲食清淡，只是偶爾會買包鹽酥雞或炸雞排打打牙祭。某天覺得胸口不適冒冷汗，就醫檢查竟發現心臟冠狀動脈嚴重阻塞，血液中膽固醇濃度超標。他不解為何膽固醇濃度會過高？

壞的膽固醇 易心血管病變

血中膽固醇過多時，病人常沒有不適症狀，須透過抽血檢查，才得知體內膽固醇含量。膽固醇在全身血液循環中，以脂蛋白的形式運送，脂蛋白可分為低密度脂蛋白（LDL，俗稱壞的膽固醇）、高密度脂蛋白（HDL，俗稱好的膽固醇）和三酸甘油脂。低密度脂蛋白會沉積在動脈的血管壁，引起血管壁發炎反應，形成動脈硬化斑塊並使血管彈性下降，若沉積過多則會使血管變狹窄，所以低密度脂蛋白是動脈硬化性心血管疾病重要的元凶之一。

油炸食物吃過量 健康受損

食物是體內膽固醇的重要來源，從食物中攝取適量膽固醇是必要的，但攝取過量會造成健康損害。食物中的膽固醇來自於動植物食材、烹飪用油或加工食品等。美國心臟學會建議，每天攝取的飽和脂肪酸不超過總熱量攝取的5%，要限制牛肉、豬肉等紅肉攝取，盡量選擇脫脂或低脂乳製品，避免吃油炸食物，對心血管較為健康。建議多以不飽和脂肪含量高的食物如酪梨、杏仁、鮭魚、橄欖油、亞麻籽等替代，來提高身體內高密度脂蛋白濃度。

身體內和血液循環中的膽固醇八成是由肝臟製造，是體內主要膽固醇來源。若攝取過多飽和脂肪酸和反式脂肪酸，會促使肝臟製造更多的膽固醇，使血中膽固醇濃度增加。此外，不健康的生活形態，例如運動量不足、不健康飲食習慣、吸菸及肥胖，都會使身體產生較多的低密度脂蛋白。

家族性高膽固醇血症是一種由基因遺傳的疾病，帶有致病基因的家族成員身體，對於低密度脂蛋白的回收機制有缺陷，因而導致血液中的低密度脂蛋白濃度過高，常超過190mg/dL，比一般人有更高的心血管疾病風險。

目前臨床上常使用的他汀類（statin）降膽固醇藥物，能減少肝臟合成低密度脂蛋白，並促進肝臟透過低密度脂蛋白受體回收血液中的低密度脂蛋白；另一類藥物ezetamide，能減少腸道對於膽固醇的吸收，這兩類藥物是目前降低低密度脂蛋白的主要工具，副作用相當低。

近年發展針劑型新藥PCSK9抑制劑，能透過結合血液中的PCSK9此一物質，減少PCSK9造成低密度脂蛋白受體的分解，增加低密度脂蛋白回收的效能，在曾發生過心肌梗塞、接受冠狀動脈或其他動脈血管再通術、或缺血性腦中風病人，如果在使用他汀類藥物和ezetimibe之後血中低密度脂蛋白仍超過標準（135mg/dL），則應考慮使用PCSK9抑制劑來降低低密度脂蛋白的濃度，進而減少心血管疾病再次發作。(作者為台大醫院內科部主治醫師)

食物是體內膽固醇的重要來源，避免吃油炸食物，對心血管較為健康。(Getty Im...
食物是體內膽固醇的重要來源，避免吃油炸食物，對心血管較為健康。(Getty Images)

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