小毛病不要拖！司機積極抗癌 排尿改善還重振雄風

61歲劉姓計程車司機因為頻尿、急尿、小便尿不乾淨，常常計程車開到一半就急著找廁所，以為是年紀大了，多少會攝護腺肥大問題，一拖三年，直到前年底惡化就醫，確診為攝護腺癌第三期；他配合醫師治療，術後積極復健提肛運動，兩個多月後不漏尿，排尿功能有大幅度改善，還意外重振雄風，很快回到工作崗位，目前定期三個月穩定追蹤。

劉姓司機建議，男性若有小便問題不要拖，不要認為是年紀大或攝護腺肥大問題，請趕快就醫，如他當初小便不適馬上就醫，就能早期發現早期治療，並提早改善當時不適。

台中榮總支援前（列）腺團隊醫師洪晟鈞表示，膀胱長期排尿不好擴張，就是俗稱的「膀胱無力」，膀胱壁變很薄，積尿700、800CC，甚至1000CC，會容易頻尿、急尿、夜尿，小便滴滴答答、站很久，甚至尿失禁。

洪晟鈞說，劉姓患者經指診發現攝護腺肥大，約80公克，抽血檢查發現PSA達27.03ng/ml，由於正常值低於4，評估罹癌風險高，後經行切片檢查，確診為攝護腺癌。

洪晟鈞指出，正常攝護腺為15公克到20公克，患者的攝護腺達80公克，且往膀胱裡面長，攝護腺往內凸嚴重影響小便，經排尿功能檢查，每次尿頻200CC，也就是每解一泡尿，膀胱內還積尿200CC，以致常往廁所跑。

洪晟鈞說明，大顆往內凸攝護腺癌手術最大風險為尿失禁風險增加，因為腫瘤 會破壞膀胱尿道口的括約肌，甚至難以保留正常組織，還好透過逹文西手術，包括骨盤腔肌肉 、尿道括約肌，甚至膀胱括約肌都盡量保留。患者術後排尿功能有大幅度改善，術後兩個月就不需要使用護墊，性功能獲改善，癌症 追蹤一年半沒有復發。