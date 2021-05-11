我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3274萬人確診 34.8%民眾完成接種

數位俠盜自白？「黑暗面」駭翻美油管 竟發聲明認了

小毛病不要拖！司機積極抗癌 排尿改善還重振雄風

趙容萱

61歲劉姓計程車司機因為頻尿、急尿、小便尿不乾淨，常常計程車開到一半就急著找廁所，以為是年紀大了，多少會攝護腺肥大問題，一拖三年，直到前年底惡化就醫，確診為攝護腺癌第三期；他配合醫師治療，術後積極復健提肛運動，兩個多月後不漏尿，排尿功能有大幅度改善，還意外重振雄風，很快回到工作崗位，目前定期三個月穩定追蹤。

劉姓司機建議，男性若有小便問題不要拖，不要認為是年紀大或攝護腺肥大問題，請趕快就醫，如他當初小便不適馬上就醫，就能早期發現早期治療，並提早改善當時不適。

台中榮總支援前（列）腺團隊醫師洪晟鈞表示，膀胱長期排尿不好擴張，就是俗稱的「膀胱無力」，膀胱壁變很薄，積尿700、800CC，甚至1000CC，會容易頻尿、急尿、夜尿，小便滴滴答答、站很久，甚至尿失禁。

洪晟鈞說，劉姓患者經指診發現攝護腺肥大，約80公克，抽血檢查發現PSA達27.03ng/ml，由於正常值低於4，評估罹癌風險高，後經行切片檢查，確診為攝護腺癌。

洪晟鈞指出，正常攝護腺為15公克到20公克，患者的攝護腺達80公克，且往膀胱裡面長，攝護腺往內凸嚴重影響小便，經排尿功能檢查，每次尿頻200CC，也就是每解一泡尿，膀胱內還積尿200CC，以致常往廁所跑。

洪晟鈞說明，大顆往內凸攝護腺癌手術最大風險為尿失禁風險增加，因為腫瘤會破壞膀胱尿道口的括約肌，甚至難以保留正常組織，還好透過逹文西手術，包括骨盤腔肌肉、尿道括約肌，甚至膀胱括約肌都盡量保留。患者術後排尿功能有大幅度改善，術後兩個月就不需要使用護墊，性功能獲改善，癌症追蹤一年半沒有復發。

癌症 肌肉 腫瘤

上一則

專家觀點／好「心」不一定好「肝」 一定要「超」一下

延伸閱讀

男性健康隱憂…攝護腺癌初診病患 骨轉移是重要警訊

男性健康隱憂…攝護腺癌初診病患 骨轉移是重要警訊
「疫」想不到 戴口罩、少感冒 「尿不出來」的男性減少

「疫」想不到 戴口罩、少感冒 「尿不出來」的男性減少
每日喝水1500cc 防尿道發炎

每日喝水1500cc 防尿道發炎
靈芝抗癌 類小分子蛋白質GMI 抑制腫瘤

靈芝抗癌 類小分子蛋白質GMI 抑制腫瘤

熱門新聞

年長者水分攝取不足，恐致泌尿道感染，甚至自言自語、精神恍惚。圖／ingimage

長者精神恍惚、日夜顛倒竟是水喝太少 醫建議這樣做

2021-05-03 12:37
（圖：健康醫療網提供）

類風濕性關節炎別輕忽 無妥善治療「殘疾」找上門

2021-05-04 01:20
偏頭痛患者應少喝咖啡及茶飲。（本報資料照片）

偏頭痛患者 少喝含咖啡因飲料、紅酒

2021-05-08 16:24
圖片來源 ／健康醫療網

腎友「少吃少錯」？飲食不當小心腎功能惡化

2021-05-10 01:50
(取材自健康醫療網)

頭皮敏感、油落、禿白 注意6大初老變化

2021-05-06 01:15
東元綜合醫院婦產科主治醫師陳珮凌建議，受到更年期症候群困擾的女性，可向婦產科醫師求診。圖／東元綜合醫院提供

婦女更年期心悸、失眠、情緒不穩 賀爾蒙療法助改善

2021-05-09 15:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察
44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆

44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆
德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」

德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」
印度疫情蝴蝶效應 一文看懂

印度疫情蝴蝶效應 一文看懂
金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播

金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播