多吃2種纖維 預防大腸癌 降低膽固醇

高纖食物在這裡

攝取膳食纖維是現代人飲食的重要課題，但許多人以精製澱粉為主食，加上蔬果攝取量少，對健康來說是一大警訊。

請重新檢視自己的三餐內容，別以為多吃纖維就像牛吃草一樣枯燥，營養師教你如何技巧性把纖維放入餐盤，輕鬆吃夠一日所需分量。

膳食纖維分為水溶性與非水溶性纖維兩種，台南市立醫院副院長、同時也是胃腸科醫師許秉毅表示，水溶性纖維吸水性強，容易被腸內的細菌、酵素等分解破壞；非水溶性纖維則不易被分解，所以是糞便的主要成分。

非水溶性纖維多見於蔬菜；水溶性纖維則以水果含量較多。

蔬菜水果裡同時含有水溶性及非水溶性兩種纖維，一般來說，蔬菜當中非水溶性與水溶性纖維的比例大約是5：1，口感比較粗糙；水果非水溶性與水溶性纖維的比例則為3：1。

但是也有不少例外，水果當中口感比較軟Q的，水溶性纖維的比例會比較高，例如木瓜的非水溶性與水溶性纖維的比例是1：2，楊桃也是1：2，而鳳梨相對粗纖維多，比例則是11：1，所以胃不好的人不適合多吃鳳梨。

非水溶性纖維助排便，減少毒物刺激腸道，預防腸癌。

為何需要知道兩種纖維的比例？因為它們對人體健康的幫助是不一樣的。許秉毅表示，多吃非水溶性纖維可以刺激腸胃蠕動，減少便祕發生，也就減少糞便中毒素刺激腸壁，進而引發息肉、腸癌等。

他指出，食物當中有不少毒素，例如農藥、防腐劑，或是燒烤產生的毒素。腸內的壞菌也會產生毒素，糞便在腸胃道內停留愈久，愈容易發生癌症，這也就是為何腸癌容易發生在直腸與乙狀結腸的部位，因為糞便停留在這裡的時間久，毒素刺激腸壁的時間最長。

水溶性纖維則有四大功能，第一是能吸糖，血糖不容易升高，有利糖尿病的控制；第二是吸油，會吸附不好的膽固醇，避免沉積在血管壁，相對可以減少心血管疾病的發生；第三是吸附食物內的毒素，避免發生腸癌；第四是養好菌。

許秉毅表示，腸胃道裡的好菌被稱為「免疫力訓練師」，好菌多、免疫力就好。

而吸附毒素除了可避免腸癌，還能避免毒素進入血管裡循環全身，進到血管裡就可能造成血管發炎，引發心血管疾病。而壞菌產生的阿摩尼亞如果進入腦部，則可能造成肝昏迷、容易疲倦等。

台灣 高雄市博田醫院國際形體醫學中心營養師徐婉玲表示，膳食纖維吸水會膨脹，尤其水溶性纖維停留在上消化道時間更久，讓人有飽足感，避免過度進食，進而預防肥胖甚至三高等慢性病。

講究口感，精製加工食品、果汁多已去除纖維。

台灣台南市安南醫院營養科組長王儷瑩營養師表示，富含水溶性纖維的食物包括燕麥糠、燕麥、洋車前子（psyllium）、大麥、豆類，以及果膠豐富的水果，如蘋果、柑橘類、香蕉等，蔬菜中則有高麗菜、蘿蔔、青豆等。

而含有非水溶性纖維的主要包括小麥麩、全穀物食品如全麥麵包及糙米、豆類、果仁、蔬菜和水果 ，尤其是蔬果的皮和種子。

日常飲食中，水溶性與非水溶性纖維的攝取比例應該多少？王儷瑩表示，並沒有特別的比例，只是要多吃一些。但是現代人吃很多精製的加工食品，其中因為非水溶性纖維粗澀的口感不佳，加工過程多已去除，很多人喝果汁也習慣去除果渣，當然纖維量就會不夠。

正餐沒吃到蔬果，可補充車前子、奇亞籽等纖維粉。

日常飲食中，哪些是屬於「高纖食物」？徐婉玲說，100公克的食物中，只要有2公克的膳食纖維就是高纖食物。天天五蔬果只是攝取膳食纖維的基本款，女性最好增加攝取到七樣蔬果，男性九樣，且蔬菜要多於水果。

萬一正餐沒能吃到蔬果，建議補充含車前子、奇亞籽成分的纖維粉，早餐改為全麥土司，或到超商買些生菜沙拉或青菜棒。徐婉玲說，有些人基於健康會把地瓜當主食，她建議地瓜最好洗淨帶皮吃，才吃得到纖維質。