我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3292萬人確診 36.7%民眾已完成接種

SAT、ACT成績 加大將不再列為錄取與獎學金考量標準

多吃2種纖維 預防大腸癌 降低膽固醇

修瑞瑩、王昭月
高纖食物在這裡
高纖食物在這裡

攝取膳食纖維是現代人飲食的重要課題，但許多人以精製澱粉為主食，加上蔬果攝取量少，對健康來說是一大警訊。

請重新檢視自己的三餐內容，別以為多吃纖維就像牛吃草一樣枯燥，營養師教你如何技巧性把纖維放入餐盤，輕鬆吃夠一日所需分量。

膳食纖維分為水溶性與非水溶性纖維兩種，台南市立醫院副院長、同時也是胃腸科醫師許秉毅表示，水溶性纖維吸水性強，容易被腸內的細菌、酵素等分解破壞；非水溶性纖維則不易被分解，所以是糞便的主要成分。

非水溶性纖維多見於蔬菜；水溶性纖維則以水果含量較多。

蔬菜水果裡同時含有水溶性及非水溶性兩種纖維，一般來說，蔬菜當中非水溶性與水溶性纖維的比例大約是5：1，口感比較粗糙；水果非水溶性與水溶性纖維的比例則為3：1。

但是也有不少例外，水果當中口感比較軟Q的，水溶性纖維的比例會比較高，例如木瓜的非水溶性與水溶性纖維的比例是1：2，楊桃也是1：2，而鳳梨相對粗纖維多，比例則是11：1，所以胃不好的人不適合多吃鳳梨。

非水溶性纖維助排便，減少毒物刺激腸道，預防腸癌。

為何需要知道兩種纖維的比例？因為它們對人體健康的幫助是不一樣的。許秉毅表示，多吃非水溶性纖維可以刺激腸胃蠕動，減少便祕發生，也就減少糞便中毒素刺激腸壁，進而引發息肉、腸癌等。

他指出，食物當中有不少毒素，例如農藥、防腐劑，或是燒烤產生的毒素。腸內的壞菌也會產生毒素，糞便在腸胃道內停留愈久，愈容易發生癌症，這也就是為何腸癌容易發生在直腸與乙狀結腸的部位，因為糞便停留在這裡的時間久，毒素刺激腸壁的時間最長。

水溶性纖維能吸油吸糖，控制血糖，減少心血管疾病

水溶性纖維則有四大功能，第一是能吸糖，血糖不容易升高，有利糖尿病的控制；第二是吸油，會吸附不好的膽固醇，避免沉積在血管壁，相對可以減少心血管疾病的發生；第三是吸附食物內的毒素，避免發生腸癌；第四是養好菌。

許秉毅表示，腸胃道裡的好菌被稱為「免疫力訓練師」，好菌多、免疫力就好。

而吸附毒素除了可避免腸癌，還能避免毒素進入血管裡循環全身，進到血管裡就可能造成血管發炎，引發心血管疾病。而壞菌產生的阿摩尼亞如果進入腦部，則可能造成肝昏迷、容易疲倦等。

台灣高雄市博田醫院國際形體醫學中心營養師徐婉玲表示，膳食纖維吸水會膨脹，尤其水溶性纖維停留在上消化道時間更久，讓人有飽足感，避免過度進食，進而預防肥胖甚至三高等慢性病。

講究口感，精製加工食品、果汁多已去除纖維。

台灣台南市安南醫院營養科組長王儷瑩營養師表示，富含水溶性纖維的食物包括燕麥糠、燕麥、洋車前子（psyllium）、大麥、豆類，以及果膠豐富的水果，如蘋果、柑橘類、香蕉等，蔬菜中則有高麗菜、蘿蔔、青豆等。

而含有非水溶性纖維的主要包括小麥麩、全穀物食品如全麥麵包及糙米、豆類、果仁、蔬菜和水果 ，尤其是蔬果的皮和種子。

日常飲食中，水溶性與非水溶性纖維的攝取比例應該多少？王儷瑩表示，並沒有特別的比例，只是要多吃一些。但是現代人吃很多精製的加工食品，其中因為非水溶性纖維粗澀的口感不佳，加工過程多已去除，很多人喝果汁也習慣去除果渣，當然纖維量就會不夠。

正餐沒吃到蔬果，可補充車前子、奇亞籽等纖維粉。

日常飲食中，哪些是屬於「高纖食物」？徐婉玲說，100公克的食物中，只要有2公克的膳食纖維就是高纖食物。天天五蔬果只是攝取膳食纖維的基本款，女性最好增加攝取到七樣蔬果，男性九樣，且蔬菜要多於水果。

萬一正餐沒能吃到蔬果，建議補充含車前子、奇亞籽成分的纖維粉，早餐改為全麥土司，或到超商買些生菜沙拉或青菜棒。徐婉玲說，有些人基於健康會把地瓜當主食，她建議地瓜最好洗淨帶皮吃，才吃得到纖維質。

心血管疾病 台灣 血糖

上一則

飲食清淡 為何膽固醇竟超標、心臟冠狀動脈嚴重阻塞？

下一則

保護心肝寶貝 定期做腹超

延伸閱讀

菠菜護眼 4種人應多吃

菠菜護眼 4種人應多吃
夏日穿搭必備厚底涼拖鞋 視覺增高又修飾腿型

夏日穿搭必備厚底涼拖鞋 視覺增高又修飾腿型

用Apple Pay也可做公益 蘋果Restore基金促進碳中和

用Apple Pay也可做公益 蘋果Restore基金促進碳中和
正確中藥調理 避免中風、心臟病

正確中藥調理 避免中風、心臟病

熱門新聞

營養師程涵宇提供增強免疫力飲食方法。圖／程涵宇提供

增強免疫力 營養師：這些食材很有效

2021-05-13 15:47
大番茄是蔬菜，小番茄是水果，營養價值都很高。(Getty Images)

減肥控糖…大小番茄差很大 吃錯熱量差1倍

2021-05-12 02:00
(取材自健康醫療網)

沒性慾險被離婚 竟是「男性更年期」惹禍

2021-05-15 01:03
(取材自健康醫療網)

異物進眼睛先別揉 醫師教你外傷急救技巧

2021-05-14 01:32
圖片來源 ／健康醫療網

腎友「少吃少錯」？飲食不當小心腎功能惡化

2021-05-10 01:50
（圖：健康醫療網提供）

「止痛藥」不能亂吃 別忽視疼痛帶來的警訊

2021-05-13 00:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延

新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延
美國房價是否會大漲？

美國房價是否會大漲？
紐時：平易近人的拜登背後 性急易怒、極重細節

紐時：平易近人的拜登背後 性急易怒、極重細節
裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了

裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了
BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾

BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾