纖維吃很多 「油水」攝取不足致便便還卡卡

突然攝取大量纖維，腸胃易不適，也會影響礦物質吸收。(Getty Images)

營養門診中，一名30幾歲年輕女性，因長期在國外工作，習慣「美式飲食」，每餐都會吃一大盆的生菜，雖看似「膳食纖維豐富又多多」，卻常脹氣不舒服，無法每日排便，排便頻率約三天一次。經營養師建議，其中一餐生菜沙拉淋上橄欖油，飯後喝一杯水，晚上自己煮「炒熟菜」代替生菜，排便愈來愈順暢。

重點1：高纖飲食三必備

便便要通暢，纖維、水、油缺一不可。

「若想促進腸道蠕動，膳食纖維、水、油，三項條件缺一不可！」台安醫院體重管理中心營養師組長劉怡里指出，該女性希望透過吃很多蔬菜，攝取高量纖維來減肥，但忽略攝取油、水的重要。

劉怡里解釋，吃進大量纖維後，若油、水攝取不足，不僅無法幫助腸道蠕動與排便，反而容易引起便祕 。水分攝取太少，可能導致腹脹、腸結石、排便更加困難，而油脂因為有潤腸作用，也不可或缺。

她也提醒，正確高纖飲食應掌握三大原則：搭配油水、循序漸進、平均分配在三餐攝取。

重點2：要搭配油脂攝取

生菜、熟菜交替吃；水煮、油炒都要吃。

劉怡里建議，民眾中午、晚餐吃蔬菜，若其中一餐是吃「生菜」，另一餐可搭配「熟菜」，可加油炒菜，如橄欖油等。若不喜歡吃生菜，喜愛吃水煮的熟菜，可以一餐不加油，另一餐加油，讓適量的油脂增加糞便潤滑度，刺激腸胃蠕動。

談到高纖飲食，很多民眾就聯想到減肥，但劉怡里說，狂吃小黃瓜、胡蘿蔔、生菜，除了無法成功減肥，可能還會因營養不均衡，導致免疫力 下降。她提醒，健康減肥確實應該多攝取蔬菜、水果，但還需搭配澱粉，如地瓜；蛋白質如水煮蛋、鮭魚、雞胸肉等；含有油脂的堅果，如杏仁、亞麻子仁、黑芝麻及開心果等，才不會營養不均衡。

重點3：要循序漸進的吃

突然攝取大量纖微，腸胃易不適，也會影響礦物質吸收。

正確的高纖飲食，還需要「循序漸進」。劉怡里表示，大部分民眾平時膳食纖維攝取不足，當意識到要多吃纖維質時，短時間突然吃進太多，易導致腸胃不適。劉怡里說，別急著想一步到位，要吃到足夠的纖維量，正確方式是逐步增加每日的纖維攝取量。

劉怡里表示，「高纖飲食」是指每日攝取食物粗纖維超過13公克，或是整體膳食纖維攝取超過25公克。但高纖食物適量即可，吃太多恐影響鈣、鐵、鋅與葉酸的吸收，或是導致脹氣、腹瀉。

重點4：應平均分配三餐

年長者腸胃敏弱，少量吃避免腹脹。

高纖飲食應「平均分配在三餐」，不要集中在一餐攝取。劉怡里指出，年長者尤需注意，由於腸道比較敏弱，平均分配在三餐，才不會導致腹脹不適。

博田醫院國際形體醫學中心營養師徐婉玲表示，現代人忙碌且多外食，有時早餐圖方便，多半吃個簡單的三明治、饅頭，或直接喝個牛奶 就解決一餐，很難攝取到膳食纖維。她建議不妨改喝燕麥奶，或在牛奶、薏仁漿裡加上燕麥，增加纖維質的攝取。每餐都做一些高纖食材的配置，就能補充足夠膳食纖維。

每日建議纖維攝取量

誰應暫緩高纖飲食？

1. 剛做過消化道手術者

術後不宜有頻繁腸道蠕動，為減少排便次數，避免纖維摩擦傷口，導致惡化，應暫緩高纖飲食。此外，也要與醫療人員共同評估適當的飲食搭配。

2. 腸胃炎剛恢復者

攝取高纖可能會引發便祕，應暫緩。

諮詢╱台北市聯醫和平婦幼院區營養科主任張惠萍、營養師林世航