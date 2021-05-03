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過敏性鼻炎鼻水、噴嚏不停？ 中醫「辨證論治」保養調理

健康醫療網／記者林怡亭報導
（取材自健康醫療網）
（取材自健康醫療網）

每次，一遇到季節變換交替或者早晚氣溫溫差變化大時，就會有患者說：「醫生，早上起來就一直不停地打噴嚏流鼻水，真的好困擾」、「早上鼻塞，頭昏昏沉沉地無法好好準備考試」、「晚上鼻塞到需要用嘴巴呼吸，根本沒辦法好好睡一覺」、「鼻子好癢，一直打噴嚏，沒辦法好好專心工作，怎麼辦」等。

過敏性鼻炎 與溫度變化、過敏原、遺傳有關

台灣安南醫院中醫部賴建銘醫師指出，過敏性鼻炎是種發生於鼻黏膜的過敏性疾病。臨床以打噴嚏、流鼻水、鼻塞以及眼、鼻和咽喉搔癢為主要表現。本病發生除了與外界溫度變化有關之外，亦與一些過敏原，如：花粉、塵螨、空氣汙染刺激物等和遺傳因素有關。

中醫認為外邪所致 鼻塞、打噴嚏

賴建銘醫師說，中醫認為過敏性鼻炎屬於「傷風」、「鼻鼽」、「鼻塞」、「鼻窒」等範疇。是由於感受外邪所致，肺開竅于鼻，而合皮毛，若腠理疏鬆，衛外不固，風寒之邪乘虛而入，侵犯肺衛，肺失清肅，必影響鼻竅的通暢，而見鼻塞、打噴嚏、流清涕；風熱之邪由口鼻而入，亦可內犯肺臟，外塞鼻竅，而見鼻塞、流涕黏稠；若邪毒羈留，或反覆侵犯肺衛，肺氣失宣，氣血壅滯于鼻竅，則可引起鼻腔氣道障礙；若肺氣素虛，正氣無力驅邪外出，則病邪潛伏于鼻，反覆易發，遷延難愈。

中醫調理＋針灸 避免過敏性鼻炎找上門

中醫調理會依據患者的體質來辨證論治，急者治其標，緩者治其本，標本兼治。賴建銘醫師強調，除了藥物處置之外，亦可使用穴位做針灸治療，或者按摩穴位來保養調理。

另外，還要衛教患者避免過敏原，飲食忌辛辣、炸烤、冰冷之物，以及保持規律的生活作息習慣。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=49865


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