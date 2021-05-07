我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

乳清蛋白增肌有祕訣 小心喝錯反而增胖

諮詢／楊承樺（豐禾健康管理顧問總營養師、運動營養師）、撰文／廖芷廷
近年來健身風氣席捲全球，愛美人士的目標不再一昧追求「瘦」，而是希望擁有健康的肌肉線條，運用「乳清蛋白」增肌成了新趨勢。(Getty Images)
近年來健身風氣席捲全球，愛美人士的目標不再一昧追求「瘦」，而是希望擁有健康的肌肉線條，運用「乳清蛋白」增肌成了新趨勢。(Getty Images)

經過時代潮流的演變，愛美人士一改過往對體重數字的斤斤計較，不再一味追求「瘦」即是美的目標，轉而專注於體脂率、身體肌肉量等數值，希望在運動過後能擁有健康的肌肉線條。

運動完人手一罐乳清蛋白幾乎成了健身房的常見景象，但補給品可以取代高蛋白食物嗎？豐禾健康管理顧問總營養師、運動營養師楊承樺提供了詳細的建議。

乳清蛋白是什麼？

很多人可能把乳清蛋白想得很厲害，覺得有健身的人喝了它可以增肌，沒運動的人喝了它則有助減肥，乳清蛋白到底有沒有這麼神奇？

「乳清蛋白」屬於高蛋白的一種，也是牛奶裡的蛋白質成分之一，大多分為濃縮乳清蛋白（whey protein concentrate）、分離乳清蛋白（whey protein isolate）以及水解乳清蛋白（whey protein hydrolysate）這三種。

運動完後適量的補充蛋白質、澱粉有助於身體修復、增加肌肉，不過楊承樺營養師表示，市面上乳清蛋白有很多款配方，業者可能會添加碳水化合物、礦物質等成分，或是為了增加口感而研發不同口味來調整甜度，仍要注意挑選適合自己的乳清蛋白產品。

如果本身沒在運動，又喝到增重類型或熱量太高的乳清蛋白，還是有機會發胖，所以在喝乳清蛋白前，要先看清楚營養標示中的成分。

乳清蛋白可以取代高蛋白食物嗎？聽營養師怎麼說。(Getty Images)
乳清蛋白可以取代高蛋白食物嗎？聽營養師怎麼說。(Getty Images)

有人覺得乳清蛋白可以幫助沒健身的人減肥，原因在於蛋白質相較於碳水化合物能提高飽足感，蛋白質需要花更長的時間消化，比較不容易餓，補充後可藉此減低食慾，可能降低熱量的攝取，也可以看作是「高蛋白飲食減肥法」，所以即使不是乳清蛋白，替換成雞胸肉、魚肉也有同樣效果。

和高蛋白食物有何差別？

楊承樺營養師表示，兩者都含蛋白質，若想補充蛋白質，可互相取代；但高蛋白食物除了蛋白質外，還有其他營養素，若想多攝取營養，吃高蛋白食物較好。

不過，乳清蛋白的好處是方便攝取蛋白質，且能快速吸收，若民眾出門在外，比起自備雞胸肉等食物攜帶不便，又需顧慮保存方式避免變質，這時候就可以準備乳清蛋白來補充蛋白質，不過，站在營養師的角度，還是希望大家能從天然少加工的食物中均衡攝取營養。

會不會造成腎臟負擔？

蛋白質不是吃越多就一定越好，有研究刻意讓一組平均8年健身經驗的人攝取超高量蛋白質（每天攝取每公斤體重乘以4.4克的蛋白質），一般人光靠天然食物絕對補充不了這樣的分量，只能靠喝乳清蛋白才有辦法達到，但結果並沒有比對照組（每天攝取每公斤體重乘以1.8克的蛋白質）的人，增加更多肌肉或減少更多脂肪。

另外，有研究發現腎臟需要代謝的蛋白質量若增加，也可能對腎臟本來就不好的人帶來負擔，在沒有觀察到明顯好處之下，建議乳清蛋白仍勿攝取過量。

每公斤體重乘1.6公克蛋白質

楊承樺營養師建議，健身的人若想透過攝取蛋白質增肌，以分量來講，目前比較新的研究是每日攝取每公斤體重乘以1.6公克的蛋白質，例如50公斤的女性，每天吃到80公克的蛋白質，即可達到最佳效益，就算多吃，增肌的效益已經趨緩。

不過要注意的是，每一款乳清蛋白產品配方不一樣，蛋白質比例濃度也不同，依照上面的營養標示來調整是比較好的做法。

(本文授權轉載自《大家健康雜誌》2021年3月號https://healthforall.com.tw/?action=article_in&id=5160，更多精彩內文，請見【大家健康雜誌網站】https://healthforall.com.tw)

延伸閱讀

想買運動健身營養品BCAA支鏈胺基酸來增肌減脂？你家廚房就有這樣聖品

運動前中後正確吃，減脂效果多兩天

不挨餓減醣餐減肥32公斤，還降血壓、膽固醇，不再擔心糖尿病與中風

健身 肌肉 中風

上一則

有高血壓不自知？醫師呼籲血壓量測掌握「722原則」

下一則

睡覺揍妻子 竟是癲癇發作

延伸閱讀

六款豆腐熱量排行 凍豆腐竟然排第3高

六款豆腐熱量排行 凍豆腐竟然排第3高
春天健身應把握循序漸進 掌握4要點

春天健身應把握循序漸進 掌握4要點
吃素減肥？小心愈吃愈肥…

吃素減肥？小心愈吃愈肥…
靈芝抗癌 類小分子蛋白質GMI 抑制腫瘤

靈芝抗癌 類小分子蛋白質GMI 抑制腫瘤

熱門新聞

勤戴口罩，少感冒、少吃成藥，中老男人減少尿不出來的風險。(Getty Images)

「疫」想不到 戴口罩、少感冒 「尿不出來」的男性減少

2021-05-01 15:51
年長者水分攝取不足，恐致泌尿道感染，甚至自言自語、精神恍惚。圖／ingimage

長者精神恍惚、日夜顛倒竟是水喝太少 醫建議這樣做

2021-05-03 12:37
（取材自健康醫療網）

吃水果餐減肥？ 小心營養失衡復胖更快

2021-05-02 01:00
（圖：健康醫療網提供）

類風濕性關節炎別輕忽 無妥善治療「殘疾」找上門

2021-05-04 01:20
使用氣炸鍋前先預熱2～3分鐘，再將食物放入鍋內，這樣做可節省時間，使食物在正確的溫度下均勻受熱。(本報資料照片)

氣炸鍋料理較健康？ 使用前該知道的事

2021-05-03 02:00
(取材自健康醫療網)

堅果不是人人都適合 吃太多小心上火狂冒痘　　

2021-04-30 01:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了