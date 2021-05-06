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腎病搔癢抓破皮 低磷飲食可改善

胡蓬生
慢性腎臟病患因皮膚癢，抓到體無完膚，生活品質大受影響。(本報資料照片)
慢性腎臟病患因皮膚癢，抓到體無完膚，生活品質大受影響。(本報資料照片)

台灣苗栗市84歲張姓老翁患有慢性腎臟病，定期回診，最近他到醫院回診時，醫師發現老翁不時抓膚，身上露出許多抓痕、脫屑還有些破皮、色素沉積；老人家表示常全身癢，尤其背部和手臂搔癢難耐。家人說因想控制好老人家的血糖，三餐主食由白飯換成糙米飯，老翁牙齒不好，每餐都要配湯才吃得下。

老翁抽血報告的血磷數值高達6.2mg/dl，醫師認為可藉由控制血磷改善，經腎臟團隊照護及提供低磷飲食指導，老翁再回院抽血檢查，血磷已降至4.8mg/dl，皮膚抓痕也變少，搔癢症狀獲得 改善。

苗栗醫院腎臟科主任吳文中指出，常見慢性腎臟病患因皮膚癢，抓到體無完膚，生活品質大受影響。腎臟病友往往因尿毒累積、皮膚乾燥、高血磷、副甲狀腺素增加等因素，引發皮膚癢症狀，提醒及早就醫改善，以避免病情加重並減少感染風險。

吳文中表示，臨床通常依病人狀況建議採用低磷飲食、服用鈣片、尿毒素吸附劑來緩和皮膚搔癢情形，若持續嚴重搔癢不適，建議至皮膚科就醫。

苗栗醫院營養師林昱蓁說，磷是骨骼牙齒生長及合成身體能量的重要礦物質，高血磷可能是腎臟功能衰退，造成飲食中攝取過多的磷無法從尿液排出，造成血中的磷蓄積，適度控制飲食磷的含量，可延緩腎功能衰退，並預防腎骨病變發生。

另外，慢性腎臟病人建議每日磷攝取量為800至1000毫克，常見高磷食物如一般乳製品、全穀類、乾豆類、內臟類、堅果類、芝麻、肉鬆、加工食品、火鍋料都應避免食用，而低蛋白飲食其實也是一種低磷飲食原則，建議依慢性腎臟病期別，適量控制蛋白質攝取，也可達到避免高血磷的風險。

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