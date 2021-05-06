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靜脈曲張別輕忽 血栓會要命

楊雅棠
經常久站、久坐的人，腿上容易布滿青筋，也就是「靜脈曲張」。(Getty Images)
經常久站、久坐的人，腿上容易布滿青筋，也就是「靜脈曲張」。(Getty Images)

經常久站、久坐的人，小心腿上布滿青筋的「靜脈曲張」上身。醫師提醒，靜脈曲張不只是外觀上不美麗，嚴重者甚至引發血栓、肺栓塞等併發症，可能致命。

一名中菜廚師長期久站，導致靜脈曲張愈來愈嚴重，不時有痠、麻、抽筋、腫脹、疼痛等症狀。因未及時治療，某天突然呼吸不順、胸口喘不過氣，緊急就醫確診為血栓及肺栓塞，住院治療兩周後才順利出院。

台北長庚醫院皮膚科醫師張學倫表示，靜脈曲張是常見的疾病，發生率約為兩成，和遺傳、年齡有關，女性、常久坐或久站的工作型態、懷孕，都容易導致靜脈曲張。靜脈曲張除了外觀問題，嚴重患者發生深層靜脈栓塞的風險是一般人的5.3倍；產生肺栓塞是一般人的1.73倍；發生周邊動脈血管疾病是一般人的1.72倍。

許多人會用抬腿、按摩方式改善靜脈曲張問題。張學倫說，抬腿雖可讓血液回流，卻緩不濟急；按摩只能舒緩痠、麻、腫脹，無法改善根本問題，甚至可能讓已很脆弱的血管因按摩而破裂。

張學倫指出，要根治靜脈曲張，最好的方式是以手術處理壞死、堵塞的血管。過去以傳統手術切除壞死的血管，不但需要全身麻醉，且恢復期長，術後也需要一直穿著彈性襪維持血液回流。

目前新式微創手術主要有兩種，一是雷射燒灼術，一是靜脈膠水閉合術。雷射是以導管雷射直接燒灼病變靜脈的血管壁，成功率達95%以上，術後需穿彈性襪一至三周，預防再惡化；膠水閉合則是利用導管將靜脈膠打入病變的靜脈使其閉合，成功率98%以上，術後則不需再穿彈性襪。

根據長庚醫學資料庫，追蹤接受新式微創血管內治療的靜脈曲張病患，發現減少血栓機率減少51%、減少肺栓塞機率44%、周邊動脈疾病也減少36%。張學倫說，兩種手術的傷口小、恢復快，術後可立即下床行走。

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