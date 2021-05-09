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穴位按摩、藥食同源 助長輩好好吃頓飯

林舜穀
當咀嚼與吞嚥功能漸漸喪失，患者會愈來愈容易嗆到，甚至引發吸入性肺炎。(本報資料照片)
當咀嚼與吞嚥功能漸漸喪失，患者會愈來愈容易嗆到，甚至引發吸入性肺炎。(本報資料照片)

●長者吞嚥困難，進食易嗆咳，小心引發吸入性肺炎

●透過穴位按摩，可幫助長輩進食

●飲食中加入山楂、陳皮、茴香等，可促進食欲、助消化

好好吃頓飯是每個人每天都可以有的享受，但長期臥床的長輩、喪失生活自理功能的患者，卻不容易好好用餐。當咀嚼與吞嚥功能漸漸喪失，患者會愈來愈容易嗆到，甚至引發吸入性肺炎。有些長輩吞嚥功能尚可，但嗅覺與味覺遲鈍，面對滿桌美食也味同嚼蠟，自然對於吃飯的興趣愈來愈少。

●先評估患者進食過程

幫助長者進食，中醫師可評估進食過程，從坐上餐桌、使用餐具、拿取食物、咀嚼吞嚥到消化；同時評估造成吞嚥困難的生理原因，例如是肌肉力量不足難以咀嚼吞嚥，或神經傳導受損導致動作無法完成，抑或精神不濟邊吃邊睡等，都要一一釐清；也會評估患者視覺、嗅覺、味覺、觸覺等是否完好，以及食欲和消化狀況。

●按摩穴位 強化咬肌力

若患者咬合能力減弱，在進食時難以切斷或研磨食物，而影響到進食能力，建議照護者與患者可以按摩臉頰兩側的「頰車穴」和「大迎穴」，可以強化咬肌力量，在進食時能更好的咀嚼食物。

許多患者進食意願下降，是因為嗅覺與味覺功能降低，覺得吃東西既麻煩又沒味道，建議患者可按摩臉頰左右兩側的「巨髎穴」、「顴髎穴」，可以改善咀嚼功能，並促進味覺與嗅覺敏銳。

在耳朵前方有「飢點」和「渴點」穴位，輕柔的按壓與摩擦可以調節患者的飲食欲望，幫助患者進食。此外，也可按壓耳朵中部的「胃點」，幫助患者消化吸收，改善消化不良與腹部脹氣，讓患者更願意進食。

●加入山楂 可促進食欲

許多患者會食欲不振，特別是針對需要用力咀嚼的蔬菜纖維，以及較有韌性的牛肉等，建議照護者可以在患者飲食中加入山楂，能促進患者的食欲並幫助肉類食物消化。

有些患者飲食量愈來愈少，吃飽後有腹部脹滿、打嗝噯氣等不適感，建議烹煮食物時適量加入陳皮、茴香等藥食同源中藥，可增加消化速度，並減少脹氣。

若是進食意願下降，建議準備餐點時，可使用麥芽、神麴等穀物發芽或發酵的中藥，能促進食欲並補充營養。

●避免邊吃飯邊看電視

許多長輩無法直起身子而習慣躺臥在床上吃飯，這個舉動會大幅度增加嗆咳風險，應該盡可能採用坐姿，上半身挺直、下巴後收，以避免嗆傷。

有些認知功能退化的長輩面對滿桌菜餚時，陷入困惑，不知道該夾哪一道菜。建議盡量精簡用餐環境，也避免邊吃飯邊看電視等容易分心的習慣，讓長輩專注於吃飯。(作者為台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師)

按摩六穴位 促進長者食欲
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