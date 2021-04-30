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堅果不是人人都適合 吃太多小心上火狂冒痘　　

健康醫療網／記者林渝樺報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

堅果是近年來頗受大眾喜愛的健康食材，喀滋的響脆聲及果仁獨特的香氣讓人不自覺吃下一整包。台北聯合醫院林森中醫昆明院區中醫科邱淑娟醫師表示，堅果富含豐富的營養，但要注意食用的量不宜過量多，以免加重上火、痤瘡、失眠等症狀，提醒盡量選購天然原味的堅果，每日建議食用量為一手把為限。

堅果營養豐富 富含油脂潤腸功效

堅果是植物類的果實，一般只要有堅硬外殼、富含油性的果仁可通稱為堅果。邱淑娟表示，果實的種子油脂多，營養成分多，不同的果仁各自富含豐富的營養素，適量攝取對身體有補益的作用，尤其是對呼吸道、脾胃、腎功能很有幫助，且因爲油脂豐富，多有潤腸的作用，像是核桃補腦、杏仁潤肺、白果銀杏促進腦循環、葵花子能潤腸潤肺、花生可以悅和脾胃、潤肺化痰、滋養調氣等諸多功能。

過量攝取堅果 以免加重體質偏異

但是吃堅果也要考量體質，不是人人都適合吃，邱淑娟提到，堅果原本屬性溫和，只是很多經過加工烘培後，後天的加工烘烤會強化堅果熱性，且烘烤後的堅果屬性偏燥，加上油脂含量高，如過量攝取，不僅熱量飆高導致體重增加，還容易出現上火症狀，例如本身冒痘痘的人，吃太多過量攝取反而會出現狂冒痘痘、痤瘡發炎、睡不好等問題。

選用低溫烘培 水煮堅果更健康

雖然堅果具有豐富的營養，適量攝取可從食物中獲得很多營養素，但是醫師強調，任何食物都應適量攝取，過猶不及都不好。每日攝取量應以一把堅果為限。特別注意的是，吃堅果要考量體質狀態，有些堅果含鉀量高，如腎功能不好的患者應避免過量食用；堅果容易誘發過敏，過敏體質需注意以免誘發嚴重的過敏反應。此外，堅果富含油脂難消化，建議在白天食用完畢。

邱淑娟提醒，優先選擇天然且無添加調味料的堅果、水煮堅果的方式，或是選用低溫烘培的堅果較佳，盡量避免高溫烘培、常佐調味料的加工堅果，兼顧營養與健康。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=49860

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