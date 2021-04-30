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產後媽媽不「性」福？3招找回自信心！

健康醫療網／記者林怡亭報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

母親節即將到來，回首寶寶出生的那刻，相信許多人仍滿溢喜悅之情；但產後面臨的陰道鬆弛、漏尿和陰唇變黑等問題，卻是不少母親的難言之隱。如何欣喜面對新生寶寶的同時，自己仍舊享受「性」福時光？醫美診所院長何于甄醫師提供了以下三種建議，要讓婦女朋友無畏當媽，勇敢生娃。

私密處手術 陰道緊實陰唇美型

生產後的婦女，陰道難免因寶寶出生而撐大陰道，產生鬆弛。透過手術使用縫合法達到治療目標，改善陰道嚴重鬆弛、甚至尿失禁問題。相較於電波或雷射，其優點乃是可從深層肌肉改善鬆弛問題，效果較為明顯且持久。除此之外，大小陰唇的美型，不僅能提升行房自信，也可能改善因過長而留有的污垢或異味。

非侵入式電波 啟動膠原蛋白重建

治療深度可達陰道黏膜下5mm，單極電波可用來刺激纖維母細胞產生新膠原纖維，進而啟動膠原蛋白新生重建。透過不動刀的方式，期待能改善陰道鬆弛、漏尿、陰道乾澀等問題，同時提升性敏感度，修復期也相對較短。

私密處雷射 淡化外陰部色素

經由特定的雷射波長進行治療，刺激組織新生及修護，改善黑色素沉澱。此方式以不動刀的方式達到淡化外陰部色素功效。術後可搭配補充高單位維他命C、穿著較為寬鬆的褲子，並增加私密處的保濕，讓治療後的保養更加理想。

想找回性生活滿意度？以私密處手術見長的何醫師建議，夫妻倆可一起來諮詢！透過了解夫妻雙方的需求，醫生更能據此制定合適的治療計畫，讓雙方都能找回歡愉的美好！

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=49866

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