怕孩子長不高 中醫長高轉骨知識大補帖

孩子青春期來臨前1年是快速成長期，掌握時機喝轉骨方和適量運動，有助於刺激生長板。(本報資料照片)

父母若擔心孩子長不高，控制體重是首要任務。專家指出，肥胖 是因為脂肪過多，脂肪細胞會影響內分泌系統，促進分泌荷爾蒙，讓身體提早進入青春期，引發性早熟，才導致孩童長不高。

把握長高時機！長高黃金期男女有別

中醫師沈瑞斌說明，孩子想要長高，應把握小學5、6年級，青春期來臨的前一年是快速成長期，意謂當孩子的第二性徵開始出現時，便是轉骨時機。

●男生長高黃金期：9歲半到13歲半為身高衝刺期。每年約可長高8至12公分，睪丸變大是發育的前兆，直到陰莖長大時到達長高高峰，喉結出現後則長高趨緩，通常可長高到16歲。

●女生長高黃金期：女孩的身高衝刺期較早，在8歲到13歲。每年約可長高7至11公分，乳房發育為急速長高的徵兆，直到初經來潮，身高會急速停滯，甚至不再長高。

睡足8小時 適量運動

沈瑞斌表示，長高秘訣不外乎睡眠至少8小時，飲食均衡，補充鈣質，以及多從事需「跳躍」的運動，如跳繩、籃球、排球等，才能刺激生長板，促進長高。但切忌用力過猛，否則會對生長板造成傷害，適得其反。情緒也不能忽略，適時舒壓，保持愉悅心情，才能順利長高。

轉骨方 根據體質分三階段

沈瑞斌指出，小學生若每年長高少於4公分，需就醫檢查。中醫將長高分成三階段（第二性徵出現前、第二性徵開始出現、第二性徵出現後兩年）來進行調理，且會依據個人體質，給予適合的轉骨方。如身材瘦小者給予六味地黃，來補氣調血；營養不良者則需顧腸胃，給予平胃散、神麴、麥芽等，來促進食欲；虛胖無力者給予補中益氣湯，或給予二陳湯有去痰濕之效，幫助兒童控制體重。

原則上青春期前的兒童以調養脾胃為主，轉骨方常用黃耆、白朮、茯苓。青春期的男孩容易有腎虛問題，故著重於補氣調腎；女孩容易有肝鬱問題，故著重於補血調肝，常見藥方有杜仲、續斷、枸杞、柴胡，幫助疏肝解鬱；芡實和蓮子有收斂功效，適合會夢遺或白帶較多的少男少女。此外也可斟酌添加「拱辰丹」，具有調節中樞神經的作用，能使注意力集中，並增強體力、增強肌肉 、促進成長，很適合正值發育期的少男女。

喝對時機 太早恐越補越胖

沈瑞斌強調，轉骨方必須依個人體質及生長狀況不同而調整處方，對症下藥才有助長高，父母千萬不可隨意相信轉骨偏方，自行抓藥，反而造成反效果。還需特別注意的是，轉骨方要喝對時間才有效，「第二性徵」開始出現時是關鍵，部分父母太早讓孩子服用不知名的轉骨方，若不對證，可能會越補越胖，反而是揠苗助長。若性徵及骨骼已然完熟，才想到要來轉骨，也為時晚矣。

沈瑞斌提醒，父母若希望孩子能高人一等，應趁早在青春期的前依、兩年就做好準備。一年之中的三至六月是長高黃金期，應把握此時多運動、睡眠充足、飲食均衡，每日曬太陽五至十分鐘。平時少吃甜食、炸物，因這些食物會抑制生長激素作用在生長板，且容易造成肥胖和性早熟，影響長高。若發現孩子第二性徵出現後，卻沒有明顯長高，建議可尋找專業中醫師，量身配製轉骨方。(本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/ )