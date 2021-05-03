氣炸鍋料理較健康？ 使用前該知道的事

使用氣炸鍋前先預熱2～3分鐘，再將食物放入鍋內，這樣做可節省時間，使食物在正確的溫度下均勻受熱。(本報資料照片)

氣炸鍋操作模式簡易，廠商主打只要放入食材，幾秒鐘就能品嘗到少油又健康的酥炸口感，成功擄獲家庭主婦的心，似乎「只要有氣炸鍋，人人都可以是廚神」。氣炸鍋相關討論在各大論壇瘋狂洗版，許多YouTuber也搭上熱潮連發開箱影片，但氣炸鍋真的這麼好嗎？在添購前，有些事情你應該知道。

氣炸油炸物 未必就健康

《國際食品研究雜誌》曾發表一項研究，用氣炸鍋烹飪的薯條，對比油炸過的薯條，油分和水分吸收較少，但這不一定意味著健康。台灣 榮新診所李婉萍營養師提醒，很多人會拿氣炸鍋炸薯條、雞塊，雖然額外添加的油不多，但油炸品本身就含有高卡路里、高脂肪、高熱量，適量攝取還是很重要。

雞塊、薯條等冷凍食品，不用大量食用油去油炸，使用氣炸鍋便可做出低脂油炸食物，可減少攝入卡路里。(本報資料照片)

營養師建議，若吃了炸物，可以多吃奇異果、芭樂等含植化素的蔬果幫助人體抗氧化，以便降低發炎反應。(本報資料照片)

油炸食物不僅容易造成身體負擔，還可能產生有害物質丙烯醯胺。丙烯醯胺通常會在油炸、烘焙、燒烤、烤烘和烤焗等超過攝氏120度的高溫 處理食品過程中產生，特別是澱粉類食品，更別提氣炸鍋已高達攝氏180度。李婉萍營養師建議，若吃了炸物，可以多吃含植化素的蔬果幫助人體抗氧化，例如：青菜、富含維他命C的橘子、柳丁、奇異果、芭樂或苦瓜，以便降低發炎反應。

氣炸鍋不用油，怎麼炸？

不少業者常以「比油炸更健康」作為氣炸鍋的賣點，因為使用的油量較少，透過高溫熱對流，不但保持食物酥脆的外皮，還保留軟嫩多汁的口感。雖然名為「氣炸鍋」，事實上比較像「小型烤箱」，先將機器裡面的隱藏燈管加熱，使鍋內溫度急速上升，再透過風扇移動熱空氣，產生360度循環熱對流。

氣炸鍋的空間比一般烤箱小，使得空氣能更快速移動；加上炸籃底部的孔洞，讓食物全方位均勻受熱，進而加快烹飪過程。氣炸鍋之所以能做出少油的料理，是因在高溫的壓力下，用烘烤方式可將食物表面的水分快速蒸發，形成酥脆的外皮，產生類似油炸的效果。若食材本身含有油脂，便能溶出多餘脂肪，減少攝取過多熱量，炸籃下方的容器會收集這些油。

用氣炸鍋烹調可能的優點

1.油炸食品變得較健康

雞塊、洋蔥圈、雞翅、薯條等冷凍食品，不用大量食用油去油炸，便可做出低脂油炸食物，可減少攝入卡路里，吃得更健康。

2.快速便捷

氣炸鍋烹飪的速度和便利性與傳統烤箱不同，不用等油溫升起，只需幾分鐘即可升至數百度 。氣炸鍋裡的空氣熱對流不斷循環，能迅速將食物煮熟，還能均勻加熱每一面，不需要翻炒。

3.體積小、具多功能性

氣炸鍋機身輕小，在廚房不會占太多空間，煎炸、烘焙、烤炸功能一應俱全。封閉式烹煮方式，不會產生油煙問題，也不會造成大量剩餘的油，遠比油炸來得安全。

雖然名為「氣炸鍋」，事實上比較像「小型烤箱」。(本報資料照片)

4招正確使用氣炸鍋

1.請勿放太多食物

雖然氣炸鍋能快速煮熟食物，但請避免裝滿整個炸籃。由於氣炸鍋需透過熱對流加熱，所以，食材彼此間需騰出空間，讓空氣順暢循環。而且啟動前，確保食品表面乾燥，會更快讓食物褐變。

2.頻繁地清潔氣炸鍋

氣炸鍋使用壽命與操作習慣和清潔有關，請勿直接在鍋內噴油在食材上，會使油脂殘留在鍋壁，使用完後一定要徹底清潔，除去油脂和食物殘渣，避免油汙積聚。建議在料理過程中，可將一片吐司放在氣炸鍋底部，方便收集多餘油脂。

3.烹飪前預熱氣炸鍋

為了使烹飪達到最佳效果，使用氣炸鍋前，請先預熱2～3分鐘，再將食物放入鍋內，這樣做可節省時間，使食物在正確的溫度下均勻受熱。

4.如何挑選氣炸鍋？

市售氣炸鍋容量從1L-6L都有，可對照家庭人數和食材大小去挑選。除了價錢和功能性以外，還需要注意產品包裝是否有標示規格型號、商品安全標章和維修保證卡。

(本文授權轉載自《大家健康雜誌》2021年3月號，https://healthforall.com.tw/?action=article_in&id=5081。更多精彩內文，請見【大家健康雜誌網站】https://healthforall.com.tw)

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