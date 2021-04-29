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常用3C產品沒休息 小心「乾眼症」上身

江婉儀
經常接觸3C產品，可能會間接引發眼睛乾澀甚至疼痛不適。(本報資料照片)
經常接觸3C產品，可能會間接引發眼睛乾澀甚至疼痛不適。(本報資料照片)

現代人經常接觸3C產品，間接引發眼睛乾澀甚至疼痛不適，台灣衛福部台北醫院眼科主任林人傑表示，可以熱敷與改變用眼習慣，改善眼睛乾澀狀況，另外在飲食上可多吃綠色蔬菜及含有Omega-3的食物，也有助緩解相關症狀。

林人傑說，求診病患多有視力模糊、眼睛疲勞或眼睛有異物感等症狀，他建議每使用3C產品30分鐘，尤其是會散發強烈藍光的手機，就要休息10分鐘，記得凝視遠方、多眨眼睛，保持眼球濕潤度，且要在光線充足的地方使用，並跟3C產品保持至少50公分的使用距離。

另外，現代人為了美觀常會戴隱形眼鏡，但林人傑提醒，如果病人有嚴重乾眼症，或有自體免疫疾病，例如乾燥症、風濕性關節炎等，以及身處乾燥、多風環境，都不適合配戴隱形眼鏡，容易產生角膜缺氧、破皮、潰瘍等問題。

對於眼睛容易乾澀的病患，林人傑說，每天要作好眼瞼清潔及多熱敷，飲食上避免食用刺激性或辛辣的食物，少喝含有咖啡因的飲料、多喝水，不要熬夜，定時運動。

食物方面，可以多吃綠色蔬菜及含有花青素、Omega-3、不飽和脂肪酸、DHA、EPA的食物，如魚油、鮭魚、藍莓、葡萄、蔓越莓等，來緩解乾眼症的症狀。

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