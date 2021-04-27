寶寶姿勢性頭形畸形 當心是「睡姿」惹的禍

圖片來源 ／健康醫療網

一名6個月大的早產男嬰，近日父母發現頭部形狀不對稱，右後方看起來扁扁的，而且逐漸變得更明顯，因而前往醫院就診。除了外觀異常之外，男嬰的活動力及餵食狀況都屬正常，經過理學檢查及X光輔助證實無顱骨骨縫早閉現象後，判斷為「姿勢性頭形畸形」。

姿勢性頭形畸形 新生兒發生機率高

台灣奇美醫學中心神經外科主治醫師嚴世島表示，姿勢性頭形畸形其實並不少見，而且幾乎都發生在新生兒剛出生的前幾個月，主要是因為寶寶長時間躺臥於床上，而出現症狀；畸形包括最常見的單側後腦杓扁平，前後一邊略為突出另一邊扁平，更嚴重的甚至會間接影響到臉部的對稱性。

姿勢性頭形畸形非疾病 不會影響腦部發育

只要確定嬰兒是因為姿勢而不是其他先天性的疾病所造成的頭形改變，就可以稍稍放鬆一下，因為這不是一種疾病，日後也不會影響到腦部的正常發育。

嚴世島醫師提及，治療方式其實相當簡單，若早期發現，在還沒有很嚴重的情況下，多半可採用變換姿勢來改善頭形異常的狀況；若效果有限或是情況仍逐漸變得更嚴重，則可靠塑形頭盔來幫忙重新塑造出正常渾圓的頭形。

治療頭形畸形 頭盔在一歲以前使用效果較好

這客製化的頭盔是經過電腦計算後，製造出專屬於每個嬰兒自己的頭盔，而且配戴過程必須因應嬰兒顱骨生長的速度不斷調整，才能發揮其最大的效果。值得注意的一點是，頭盔通常在一歲以前使用效果較好，一歲之後嬰兒的頭骨慢慢變硬後就很難去塑形了，也需注意嬰兒戴上頭盔後是否有悶熱的情況，因新生兒的汗腺尚未發育成熟，如不注意恐造成皮膚發炎或是熱疹產生。

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資料來源：健康醫療網

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