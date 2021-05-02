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B肝C肝定期檢查 不讓肝癌找上門

許金川／台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長

哥哥想養小狗，妹妹想養小貓。

老媽：「我們家裡只能養兩個畜生！如果有了小狗，哥哥就出去；如果有了小貓，妹妹就出去；如果小狗小貓都養，哥哥妹妹都出去！」

哥哥妹妹聽了從此不敢再提養貓狗的事。

事實上，人類與癌症互動的過程中，也有類似的道理。人體長了癌症，如果不去之而後快，人可能被癌細胞吞噬，後來就沒有了生命。把癌細胞滅了，人才能活命！

但是去掉癌症要發現得早，問題是大部分的癌症早期都沒症狀，因此如何未雨綢繆，避免癌細胞上身就很重要。

例如肝癌的發生大都起因於感染B肝、C肝，因此不要感染B肝、C肝是預防得肝癌最重要的方法。但過去沒有B肝疫苗的年代，出生時由母親垂直感染得到了B肝，而C肝則是在日常生活中因身體皮膚黏膜有傷口而得到的，例如理髮、美容、針灸、刺青或看牙或醫療行為中無意感染到的。

而有B肝、C肝就容易發生肝癌，問題是如果肝癌發現得早可以及早切除或電燒治療，治癒機會很大，但如果不做定期檢查，等到症狀出現再求醫就來不及了，即使目前有標靶藥物，免疫治療等新穎療法問世，但痊癒的機會就很小了。因此，有B肝、C肝的民眾就要定期每半年做一次抽血及腹部超音波檢查。

教育孩子要有智慧，保護自己的肉身更要有智慧，「世事洞察皆學問」，就是這個道理。

癌症 癌細胞 疫苗

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