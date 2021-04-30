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腦壓上升？小心…可能腦袋進水

王國川／台大醫院外科部主治醫師
「腦袋進水」是造成腦壓上升常見的原因之一。(Getty Images)
「腦袋進水」是造成腦壓上升常見的原因之一。(Getty Images)

大腦是人體的指揮中樞，有堅固的頭殼保護，腦袋的容積是固定的，一旦腦袋內的病變產生質塊效應，則勢必造成空間壓縮而引起腦壓增高。「腦袋進水」即是造成腦壓上升常見的原因之一。

「腦袋進水」有幾種狀態，若過多的水積在腦室系統內稱為「水腦症」；若過多水分子積聚在腦實質，即為「腦水腫」。腦袋進水症狀，可從輕微頭痛、意識障礙到危及生命。

「水腦症」俗稱腦積水，是神經外科常見的問題，指的是腦脊髓液不正常的堆積在腦室系統內，正常人每分每秒都在製造腦脊髓液，腦脊髓液經過腦室循環後圍繞在大腦和脊髓的表面，當腦脊髓液分泌過多或脊髓液流動與吸收受阻，會造成腦室擴大引起症狀。

水腦症常見症狀，包括失智症、步態不穩與小便失禁。大腦導水管阻塞，可考慮內視鏡第三腦室開孔治療；其他水腦症治療，以外科引流為主，如腦室腹膜分流手術或腰椎腹膜分流管手術。

「腦水腫」是過多水分子積聚在腦實質細胞內外的空間，可分為二種，與腦部直接相關常見的，包括中風、腦腫瘤與腦部感染、發炎；和腦部無直接相關的，有糖尿病酮症酸中毒、惡性高血壓、肝性腦病或低血鈉症與高山症。

有時腦細胞受到損傷後，釋放的發炎物質影響了細胞內電解質平衡，導致過多水分進入細胞，造成細胞腫大，此為「細胞毒性水腫」。另外，發炎物質也可能造成腦血管通透性增加，導致水分從血管進入細胞間隙，此為「間質性水腫」。

腦水腫本身未必會有症狀，但如果腦水腫造成腦壓上升引起症狀，則必須考慮治療。最常用的是滲透療法治療腦水腫，亦即利用藥物製造滲透梯度，把多餘水分帶走；也可因應病情，使用類固醇來改善血管通透性，改善間質性水腦。

其他治療方式，包括使用呼吸器，降低血中二氧化碳引起血管收縮，降低腦壓；適當的麻醉或低溫療法減低腦部代謝，並減少發炎反應。有時可能要考慮手術將顱骨切除，提供腦部腫脹空間，可有效降低腦內壓力。

高血壓 中風 失智

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