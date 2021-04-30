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蜂蜜加茶喝會致血栓？ 醫稱無稽之談

楊雅棠
網路謠傳蜂蜜和茶一起喝會引發血管栓塞。（取材自ingimage）
網路謠傳蜂蜜和茶一起喝會引發血管栓塞。（取材自ingimage）

手搖飲常喝的蜂蜜綠茶，竟然會致血栓？網路近來流傳「純蜂蜜不可以和茶葉一起喝，否則會造成心血管栓塞」，雙和醫院營養師莊世玟對此表示，不管喝茶或吃蜂蜜，都和心血管栓塞無關。但蜂蜜本身就有糖分，長期喝含糖飲本來就對身體不好，也容易形成血脂肪造成血管的阻塞。

對於近日流傳的謠言，台灣衛福部食藥署特別在食藥闢謠專區闢謠。食藥署表示，這則內容沒有相關科學論述依據及作用機轉，對於這種沒有根據的傳言，應該抱持小心謹慎的態度，不要隨便輕易相信。

莊世玟則表示，並沒有喝茶不能配蜂蜜的說法。預防心血管栓塞，主要是要避免動物性油脂，例如：豬油、牛油、豬皮、肥肉等，這些都會增加心血管的負擔。

但值得注意的是，許多民眾會以為手搖飲喝蜂蜜取代糖的話，就能放心喝「全糖」，而無需忌憚。莊世玟則表示，蜂蜜也含有糖分，糖會轉化成三酸甘油酯，升高血脂肪。因此長期喝蜂蜜等含糖飲，就容易引發心血管疾病

莊世玟說，任何食物都一樣，想要吃出健康，要懂得把握「適可為止、淺嘗即止」原則，均衡加上適量，才能常保健康。

食藥署也重申，民眾應該保持均衡飲食，建立正確的營養攝取觀念，才能維持身體健康。如有身體不適，應適時就醫並遵醫囑治療，勿聽信偏方而延誤就醫時機。

台灣 心血管疾病

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