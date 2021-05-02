熟齡不想染髮 靠打扮搶鏡

若不想染髮，又想要有朝氣，就要從服裝打扮下手。(Getty Images)

年紀大了，就該髮蒼視茫背痀僂、滿臉斑點配皺紋？老化不等於醜化，有時一點小改變，就能讓整個人亮眼、精神起來。

年紀漸長，頭頂開始冒出一根根白髮，從幾根到一整片，灰白交雜影響外貌，讓人困擾。有人選擇染黑，讓自己看起來年輕有朝氣，但可能因為方式不對，造成頭皮損傷；有的人害怕致癌 風險，不願染髮，但又擔心顯得老氣。

專家表示，只要選購合法染劑，並做好防護，染髮並不會對身體造成太大傷害，而不想染髮的民眾，也能藉由打扮，改善垂垂老矣的形象。

我想染髮

請專業染髮最好，自己染要避免染劑接觸到皮膚。

台灣 醒吾科技大學時尚造型設計系副主任吳綺晴表示，頭髮花白在五彩色裡面算是灰色階，相較於黑色階來說，看起來較沒精神。加上人年紀越大，荷爾蒙分泌量減少，除了頭髮顏色越來越白，皮膚顏色也會逐漸暗沉，看起來比較沒有血色，種種因素都使會使頭髮花白的長者外觀顯老。

吳綺晴指出，若經濟可以負荷，最好還是尋求專業人士協助染髮，他們技術好，除了染髮效果較佳，也比較知道如何控制染劑與頭皮之間的距離，減少頭皮傷害。若民眾希望自己染髮，最好找家人幫忙，因為自己染髮時，沒辦法看到頭皮，可能使染劑接觸到皮膚。

1.選擇衛生單位許可產品

台灣土城醫院皮膚科醫師丁斯文表示，民眾購買染劑時，一定要選擇有衛生單位許可的產品，對安全較有保障。

2.頭皮有傷口不可染髮

若頭皮有傷，要等傷口復原後再染髮，否則可能會導致過敏 、紅癢甚至流湯。建議可以先買染劑塗在手腕上兩天，以此方式確認自己身體會不會對該產品過敏。若因染劑造成過敏，頭皮可能發炎，頭皮抓不住毛囊，會出現暫時性的掉髮。

丁斯文指出，染髮時最好讓染劑與頭皮相隔2公分，設定安全距離，不要直接讓染劑接觸皮膚。

3.間隔3個月染一次

由於染劑對人體多少會有傷害，丁斯文建議染髮間隔最少3個月，避免染劑對人體造成永久性損傷，或增加致癌風險。

不想染髮

穿亮色系、避免暗色服裝，不染髮也能有朝氣。

吳綺晴表示，追求自然又有白髮困擾的民眾可以做特殊造型，改變視覺效果，例如剪一個層次變化很大的短髮，頭髮稀少的民眾可以尋求飾品配件來遮蓋白髮部分，譬如有造型的帽子、頭巾、髮帶等。

吳綺晴提到，若不希望動到頭髮，但又想要有朝氣，那就要從服裝打扮下手。可以多選擇亮色系的衣服，像是粉藍、粉橘、粉紅、淺丹寧色的衣服，都會讓人看起來較為年輕。另外，長者也最好避免碎花襯衫、顏色偏暗的服裝，這些類型的衣服會使人顯得老氣。

丁斯文則認為，除了裝扮外，臉部的氣色也是影響視覺效果的重要一環，只要多運動、獲得充足睡眠、控制好飲食，保持好健康，看起來就會變得年輕又有朝氣。