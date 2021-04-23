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背痛長期不癒 小心是「疲勞性骨折」

健康醫療網／編輯部整理
(取材自健康醫療網)
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長時間背痛，真的只是肌肉痠痛嗎？有許多人，尤其是運動員，長期腰背疼痛，其實不是肌肉痠痛，而是骨折！身為日本讀賣巨人隊醫療室主任醫生、KONAMI體操部主任醫生、內村航平專屬醫療協助醫師的林英俊，目睹太多這類型的疼痛，提醒長期反覆使用腰背者，應該特別注意，若非肌肉痠痛，則有可能是疲勞性骨折。

反覆運動或過度使用 使骨頭產生裂痕

背部疼痛有分很多種，林英俊醫師分享在門診時最常遇到的是疲勞性骨折（fatique fracture），又稱為壓力性骨折，由於反覆運動或過度使用，加上沒有適度休息，讓骨頭承受不了壓力，造成了結構性裂痕。只要運動、活動稍微烈一點，就會疼痛不已，因此貨運司機、搬運工人、甚至馬拉松跑者、職業運動選手都可能發生，且嚴重影響職業生涯。

肌肉痠痛就醫 檢查後發現脊柱肋骨骨折

林英俊醫師曾經替兩位職業選手進行治療，兩人原先都以為是肌肉痠痛才來就診。然而，做了CT和MRI檢測後，卻發現有脊柱和肋骨骨折的情況。值得注意的是，如高爾夫職業選手不是因為揮桿姿勢不佳導致骨折，而是因為過度使用，讓骨頭承受過多的壓力，引發疲勞性骨折。

年紀增長、運動前沒伸展 都可能累積疲勞骨折

很多職業選手都是在改變原先訓練方法，或既有練習流程時脊柱受傷，改變訓練菜單也可能是原因之一。許多高爾夫業餘球友則是因為多年來習慣做出不良動作，而導致疲勞性骨折的發生，大幅改變揮桿動作時，也有可能對脊柱和肋骨造成很大的負擔，這一點必須特別注意。此外，因為隨著年齡增長身體變得僵硬，或運動前沒有預先做好伸展運動，都有可能導致軀幹累積疲勞性骨折。

為了預防疲勞性骨折，林英俊醫師提醒，運動前一定要確實做好脊柱、肋骨、胸骨、肩胛骨和髖關節的伸展，如果有好好伸展卻還是感到疼痛，請一定要至醫院治療。以前疲勞性骨折只能選擇休養，但現在可以接受體外衝擊波的治療，不需中斷比賽和練習，也有很大的機會痊癒。

林英俊  醫師

Hayashi Hidetoshi／醫療法人AR-EX理事長、讀賣巨人隊醫療室主任醫生、KONAMI體操部主任醫生、內村航平專屬醫療協助醫師。

資料來源：https://www.albagolf.com.tw/zh-tw/

（文章授權提供／ALBA 阿路巴高爾夫雜誌）


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49765/


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