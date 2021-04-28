72歲白嘉莉美食當前不忌口 養生沒祕訣

72歲的白嘉莉身材維持得很好。（本報資料照片）

每次見到白嘉莉，總會被她的優雅、美麗所吸引。72歲的年紀在她的身上只是一個數字，對白嘉莉而言，她的生活每天都過得精采。從內而外的知足與喜樂，是她揮灑人生下半場的不二法門。

愛美食 眼前食物一定吃完

白嘉莉去年1月從印尼 回台，意外被新冠肺炎疫情 留在台灣 ，一轉眼已經過了1年多。人緣極佳的她在台灣結交了許多新朋友，光是3月過生日，每天都有慶生聚餐、生日蛋糕等著她。白嘉莉笑稱：「我喜歡吃好吃的東西，擺在我面前我一定把它吃完。朋友切了生日蛋糕，我是壽星當然要吃完。」

受惠於天生基因遺傳，白嘉莉多年來穿著S號的衣服不曾變過。令人意外的是，她胃口相當好，美食當前來者不拒。過去在印尼，她會游泳、打高爾夫球，但回台這1年多，她運動停擺，食量不變卻只微胖了一點。白嘉莉形容自己「隨時都想吃東西」，三餐沒有一頓漏掉，受訪當天早上才吃了燒餅油條和鹹豆漿，飯店餐廚和妹妹白菲比都能作證她所言不假。

忘健檢 喜樂的心就是良藥

「真的沒有特別的祕訣，大概是感謝媽媽生得好吧！」每回談起養生，白嘉莉總會不好意思地說不知該如何回答。因為她知道，提問者一定期待她分享不為人知的凍齡祕方，絕對不會想到她完全沒有任何養生法則。她不吃任何的營養補充品，也不計較每天的飲水量、行走步數，睡眠品質好得沒話說，午夜12點入睡，一早6、7點就會自動起床。

過去黃雙安在世時，白嘉莉每年都會陪同夫婿一起做健康檢查。黃雙安走後，白嘉莉不好意思地招認定期健檢有些停擺。不過綜觀白嘉莉的生活型態，她根本沒有與藥物為伍，健康狀況比起年輕人有過之而無不及，所以似乎也不意外她會忙得忘記健檢，印證了「喜樂的心就是良藥」。

白嘉莉的愉悅心情來自很多層面，朋友、繪畫、信仰、公益、閱讀都使她精神富足。自從1977年閃嫁印尼木材大王黃雙安，白嘉莉在印尼生活超過40個年頭，當黃雙安忙著工作，在家中的白嘉莉就埋首畫畫。

愛閱讀 進修自己交友廣闊

從拿起主持棒開始，白嘉莉為了做好每一個採訪，養成了靠閱讀做功課的習慣。面對不同背景的受訪者，她持續擴充閱讀的深度與廣度，再加上婚後與黃雙安遊歷世界各國的經驗，她與各個領域的朋友都能侃侃而談。在之前時常搭飛機的日子裡，白嘉莉絕對不會錯過機上雜誌，一定會把握搭機時間翻閱。

如此內外兼具的女子，自然成為大家爭相交往的對象。光是在台灣，白嘉莉的朋友邀約就多到要費心錯開。她根本沒空孤單寂寞，對此只有滿滿感恩，還在找機會要走訪各大景點。她今年的生日願望就是盼疫情早日散去，唯有如此她才能繼續飛往世界各地訪友。

做公益 關懷弱勢拋磚引玉

在忙碌的日子裡，白嘉莉絕對不會忘記的就是充實自己和關心公益。「活到老學到老」是白嘉莉的座右銘之一，除了看書，她善用通訊軟體分享生活點滴，成為維繫友情的最佳方式。若非親眼所見，很難相信白嘉莉操作手機的速度如此熟稔流暢，而這也是她「學習」的成果。但白嘉莉沒讓自己變成低頭族，她既不沉迷手機，也不濫發長輩圖打擾朋友，希望熟齡朋友和她一樣加入網路時代，與社會不脫節。

早年返台，白嘉莉總會在出席總統就職典禮、雙十大典後，抽空投身公益服務，關懷弱勢兒少，捐款給有需要的單位。近日她為好心肝基金會拍攝公益保肝宣導短片，影片在台北、台南街頭放送。白嘉莉以往總配合黃雙安為善不欲人知的要求，現在她願意繼續以公眾人物的身分拋磚引玉，一如當年盡一己之力回饋社會。

逆齡美 完美詮釋相由心生

白嘉莉「最美麗的主持人」封號至今無人能取代，她完美地詮釋了何謂「腹有詩書氣自華」，這份優雅氣質不會隨著年華老去，反而因年齡增長注入更多智慧。她不需要醫美、美肌修圖，日常中的妝髮、造型全都不假手於人，深信女人會隨著年齡有不同的姿態與美麗。就連她所用的化妝品、保養品也多是來自於閨密餽贈，以前甚至從不敷面膜，直到現在才開始注意這道程序。

當然白嘉莉偶爾還是會有不愉快的事情煩心，她盡量不去多想，只要想開了，心情自然開朗。白嘉莉做到了「相由心生」，從內心到裝扮、居所皆整潔自在。回顧走過酸甜苦辣的人生歲月，她想起最愛的蘇東坡名句「人間有味是清歡」，在平淡的日子裡活得平安、健康和開心，對白嘉莉而言就是最大幸福。