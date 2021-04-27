強化骨盆底肌肉 中年婦女能改善「尿失禁」

不少中年婦人打噴嚏或大笑，只要動作太大，常會出現漏尿、尿失禁等窘況。（本報資料照片）

許多中年婦女都曾有過大笑、或急著追公車，不小心漏尿經驗，儘管周邊的人沒發現，但不自主滲尿仍讓人感到不好意思，甚至嚴重困擾。醫師表示，尿失禁是當腹壓增加時，如咳嗽、大笑、打噴嚏、跑步、跳繩等動作時，尿液恐有不自主滲出情形。

根據調查，50歲以上中年婦女，約有3至6成都有過這樣困擾，危險因子包括生產、懷孕、肥胖 、老化、抽菸等導致，病理機轉有可能是支持骨盆底的肌肉 或筋膜缺損、尿道括約肌缺損，或本身膠原蛋白缺乏導致。

台北市立聯合醫院仁愛院區婦產科主治醫師林姿吟說，治療尿失禁，保守療法仍為第一線治療方法，包括生活型態調整、凱格爾運動、骨盆底電刺激療法、生理回饋治療、磁波椅及陰道雷射治療。

以凱格爾運動為例，運動是加強訓練骨盆腔底的肌肉群，因膀胱、陰道、子宮就是由骨盆底肌肉群支撐，訓練此肌肉群，可用來預防及治療因鬆弛引起疾病，甚至包括陰道鬆弛、子宮脫垂，甚至性生活障礙。

醫師提醒，病患需先辨別骨盆腔底肌肉群的位置，即是馬桶上解尿時，嘗試停止解尿，中斷小便的感覺，這就表示做到收縮周圍肌肉，如此反覆緩慢收縮5秒與放鬆5秒鐘，就是骨盆底肌肉運動。據研究，長期做此運動，對尿失禁有效率約41至85%。

另外，林姿吟也說，磁波治療儀也可用於治療尿失禁，療效約8成左右。至於雷射也可用於治療輕微尿失禁等婦科疾病。