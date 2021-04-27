多吃魚湯、豬腳花生 哺乳媽媽反而易塞奶

中醫大學新竹附醫婦產科國際認證泌乳顧問許馨予建議媽媽可以嘗試半躺臥姿勢餵奶，在身體放鬆的狀況下，讓寶寶發揮尋乳及含乳的生物本能。（記者陳斯穎／攝影）

不論親餵或擠奶瓶餵，許多哺乳媽媽都會擔心自己奶量是否足夠；醫師指出，餵奶時應保持身心放鬆，以免影響催產素的分泌和排乳反射，寶寶想要吃就順應他的需求，乳房會知道寶寶的需求量去製造相對應的產量。擠奶瓶餵的媽媽，選擇合適舒服的擠奶器，擠奶過程越放鬆，乳汁越容易移出。

台灣 的中國 醫藥大學新竹附設醫院婦產科國際認證泌乳顧問許馨予表示，母奶近九成由水組成，但其中的醣分、蛋白質、脂肪、礦物質、維生素等的比例是穩定的，且有許多活性免疫因子及細胞，酵素，生長因子等，是寶寶最好的營養來源。

根據台灣兒科醫學會建議，寶寶出生後持續哺育母乳至1歲，但寶寶超過6個月後，需適量補充副食品，尤其可多給予含鐵鋅較多的食材如紅肉類或是蛋黃、海鮮，避免寶寶鐵質缺乏。

而乳房大小和奶量無關，且媽媽的飲食並不會影響母乳的營養，多吃魚湯或豬腳花生對奶量影響不大，補品油脂量高，可能增加媽媽塞奶的風險，建議媽媽均衡飲食即可。

許馨予也指出，媽媽感冒時仍可以餵奶，因為媽媽身體所製造對抗感冒病毒的抗體，會進入乳汁，藉由餵奶把抗體傳給寶寶，而大部分的感冒藥，並不會影響母奶。

另外，乳腺發炎使用抗生素時，也可以哺乳。乳腺炎的治療除了使用抗生素，最重要的是鬱積的乳汁可以移出，因此只要寶寶願意吃，媽媽親餵時可先從發炎側開始，並增加哺乳頻率，若寶寶不願意吃或是以擠奶為主的媽媽，也需要增加擠奶的頻率幫助乳汁移出。

許馨予也建議媽媽可以嘗試半躺臥姿勢餵奶，在身體放鬆的狀況下，讓寶寶發揮尋乳及含乳的生物本能，而不論親餵或擠奶，如果有乳頭疼痛狀況，可尋求專業泌乳顧問的協助，進一步評估親餵或擠奶的情況，媽媽先照顧好自己的身心舒適，母乳之路也才能走的平安順利。