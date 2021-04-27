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重訓後後別隨便按摩 拉筋延展才正確

毛琪瑛
跪坐於瑜伽墊，雙手伏地，手掌貼於地面。延展過程中，臀部不離腳跟。(圖：資料夾文化提供)
跪坐於瑜伽墊，雙手伏地，手掌貼於地面。延展過程中，臀部不離腳跟。(圖：資料夾文化提供)

48歲方小姐體態勻稱，她平常花好多時間做臉和身體滋潤保養，服裝也相當有品味。孩子上了高中後，她慢慢發現自己腹部微突、骨盆也變大了，於是到健身房接受教練指導，開始重訓。但某天，她做完上背肌力訓練後肌肉痠痛，同行一位好友請她趴下來，為她做右上背推拿按摩，朋友使力一壓，讓她一陣劇痛。

之後的一周有如夢魘，深呼吸也痛、咳嗽也痛，翻身也不舒服。方小姐吃了在醫院急診拿的止痛藥， 症狀稍緩解，但停藥就再開始痛。一周後她來看診，接受詳細理學檢查後，幸好胸椎並未壓迫性骨折，但前胸肋骨處輕觸就明顯疼痛，也有敲痛點，雖然之前在醫院急診室照X光未發現明顯異常，但應該是肋骨骨裂。

在健身房做完例行的重力訓練後，很多人希望接受推拿按摩，甚至要求運動教練提供服務。

其實運動前暖身很重要，配合教練的運動姿勢指導，可減少重訓後的疼痛，甚至也能減少重力訓練後的痠痛感，而運動後的痠痛感，通常會在兩天內自行消失。

建議在運動之後，直接用自己的身體擺位，配合呼吸調息，來做一些拉筋延展動作，不但可讓訓練中強力收縮的肌肉重新恢復應有的長度，得到更好的循環代謝與滋養，也可以避免因他人不當的按摩、推拉、壓擠，導致傷害。原則上這些動作，都可以配合深呼吸，吐氣做到更多延展，一個擺位15秒，可重複3到5次。

請方小姐暫停所有健身動作， 尤其是上半身肌力訓練，也避免日常生活中使力提重，咳嗽時用手固定肋骨疼痛處，減少再次受力拉扯。除了急性用藥，也給予局部電療復健、使用肌內效貼布協助受傷部位支持穩定，改善淋巴循環，降低局部的發炎反應。待不再疼痛後 ，用逐步運動復健，包括漸進的拉筋延展、用彈力帶強化肌力。

三周後，方小姐狀況改善。她其實還算幸運，如果肋骨完全斷裂，恐怕要六周到兩個月才能有機會完全痊癒。名模林志玲當年從馬上摔下來，斷了六根肋骨，也休息了兩個月。肋骨斷裂，並不需要開刀處理，因為肋骨連接著肋間肌，整個胸廓就是很穩定的固定架，但如果是手腳骨折，恐怕就得打石膏或開刀了。(台灣實康復健科診所資深顧問醫師)

右腳弓箭步，左膝蓋打直。雙手緩緩高舉頭頂，身體跟隨向上伸展，下顎微微向上抬。(圖...
右腳弓箭步，左膝蓋打直。雙手緩緩高舉頭頂，身體跟隨向上伸展，下顎微微向上抬。(圖：資料夾文化提供)
雙手高舉頭頂後彎腰，右膝蓋打直，身體向下延伸到極限，維持3至5秒，彎腰幅度視個人...
雙手高舉頭頂後彎腰，右膝蓋打直，身體向下延伸到極限，維持3至5秒，彎腰幅度視個人能力，手不一定要碰到腳尖。再回到動作1。(圖：資料夾文化提供)

●全身伸展強化操

1 右腳弓箭步，左膝蓋打直。雙手緩緩高舉頭頂，身體跟隨向上伸展，下顎微微向上抬。

2 雙手高舉頭頂後彎腰，右膝蓋打直，身體向下延伸到極限，維持3至5秒，彎腰幅度視個人能力，手不一定要碰到腳尖。再回到動作1。

身體緩緩下壓，再移向右前側，明顯感受身體左側肌肉緊繃。再移向左前方，重複同樣的動...
身體緩緩下壓，再移向右前側，明顯感受身體左側肌肉緊繃。再移向左前方，重複同樣的動作。(圖：資料夾文化提供)

●背肌延展局部肌群舒緩操

1 跪坐於瑜伽墊，雙手伏地，手掌貼於地面。延展過程中，臀部不離腳跟。

2 身體緩緩下壓，再移向右前側，明顯感受身體左側肌肉緊繃。再移向左前方，重複同樣的動作。

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