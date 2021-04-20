痔瘡最愛這些人 你上榜了嗎？

圖片來源 ／健康醫療網

你有痔瘡的困擾嗎？排便不順暢，又經常會便秘，每次排便甚至會鮮血直流，肛門口腫脹一大圈，想要使糞便排出來，簡直就像是生孩子般，還不一定排得出來；有些人甚至要使用浣腸劑，才能將糞便排出來。傳統中醫認為，痔瘡是因為身體的新陳代謝不好，再加上生活緊張，就可能導致排便不順，進而出現痔瘡；想要改善痔瘡困擾，除了服用中藥之外，也要懂得排便之道！

便秘+痔瘡+血栓 新陳代謝體系有異

很多人都有排便不順的困擾，甚至會有肛門出血的問題，一看到肛門出血，心中就恐慌，不知是便秘久了造成的痔瘡，還是有大腸癌，也不知是要去醫院看什麼科別；殊不知，便秘還有可能造成血栓！

李深浦中醫師表示，出現便秘若用力擠，除了會有痔瘡，也可能造成腦血管有血管瘤，肝也可能長血管瘤，心臟也會長血管瘤，一個人內力太大，排便若是硬用力，絕對是有致命傷，「子宮卵巢都會影響，而大便不順暢和月經會痛更是相關，這是同一系統二個線路的問題，痔瘡就是新陳代謝體系產生的病變。」

中醫理論大腸與肺相為表裡 肝主導身體新陳代謝

李深浦中醫師指出，直腸在脊椎下緣，中醫認為，大腸是產生水分很重要處，大腸與肺是相為表裡，肺是承受氣體的器官，是受氣者，大腸是產生氣體的器官是製造者，直腸是體熱來源，小腸是營養的供應，小腸與心相為表裡。

「人一直把食物塞到胃腸，也不管是否能消化吸收。」擅長保肝的李深浦中醫師強調，身體新陳代謝能否將飲食變成體能和熱量，是肝在主導，影響包含大腸吸收正常水份，大便過度乾燥或稀便等因素，是人體健康很重要的關鍵。

預防痔瘡應準時去排便 給點時間嗯一下

「時間到就要去大便！」李深浦中醫師強調，時間到沒有排便，糞便變成硬塊，於是需要用力大便，不懂得珍惜器官，堅硬的糞便摩擦肛門，則組織會受傷，「甚至肛門處附近結構因此有血管腫瘤 ，都是不懂得排便的機能。」所以不要便秘，要準時去排便，要和大腸和直腸有些「對話」，是一輩子都要做的。

▲李深浦中醫

直腸與大腸黏液 很多益菌在其中

李深浦中醫師進一步解釋，大腸的氣是食物的殘渣，會產生熱量水氣，尤其是直腸與大腸的黏液，不是直接和大腸接觸，有很多益菌在其中，就好像皮膚可以阻絕外在空氣細菌；而80歲以上高齡族活動時不能跑不能蹲，是因為關節間的壓力，這也與大腸有關，大腸可產生氣體使肺張開，呼吸才能順暢，內在張力強，肩膀是要靠氣頂住，「五十肩與四十腰都是大腸的氣不足。」

孕婦容易有痔瘡 中藥必須有升有降

孕婦也很容易有痔瘡，孕婦也可以服用中藥嗎？又有什麼禁忌呢？李深浦中醫師分析，有人煎魚會燒焦，有人色香味俱全；雖然中藥可以治療痔瘡，但是吃黃連解毒會使大腸黏膜減少，大腸就不健康。所以，容易便秘有痔瘡時，中藥必須要有升有降，不可只泄火消炎，通大便要有能量上升，排便下降。

常見中藥藥方，有生地黃、茯苓、防風、當歸等藥材搭配，疏風瀉熱，潤燥和血，通火瀉便，避免糞便在腸內太久。

腸通氣就順 飲食不能少纖維

李深浦中醫師建議，若要使排便順暢，飲食上不要偏食，不要缺少纖維，且胃腸和腎臟健康都要注意。平常應該吃些含纖維的蔬菜，小腸會把營養吸收，大腸則有纖維，就可協助排便順暢，腸通氣就會順，身體才會健康。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49718/

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