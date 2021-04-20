我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州30.7%成人完成疫苗接種 逾半已打一劑

「以為是華人」加州男毆倒韓裔老夫婦 是累犯

痔瘡最愛這些人 你上榜了嗎？

健康醫療網／記者關嘉慶報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

你有痔瘡的困擾嗎？排便不順暢，又經常會便秘，每次排便甚至會鮮血直流，肛門口腫脹一大圈，想要使糞便排出來，簡直就像是生孩子般，還不一定排得出來；有些人甚至要使用浣腸劑，才能將糞便排出來。傳統中醫認為，痔瘡是因為身體的新陳代謝不好，再加上生活緊張，就可能導致排便不順，進而出現痔瘡；想要改善痔瘡困擾，除了服用中藥之外，也要懂得排便之道！

便秘+痔瘡+血栓 新陳代謝體系有異

很多人都有排便不順的困擾，甚至會有肛門出血的問題，一看到肛門出血，心中就恐慌，不知是便秘久了造成的痔瘡，還是有大腸癌，也不知是要去醫院看什麼科別；殊不知，便秘還有可能造成血栓！

李深浦中醫師表示，出現便秘若用力擠，除了會有痔瘡，也可能造成腦血管有血管瘤，肝也可能長血管瘤，心臟也會長血管瘤，一個人內力太大，排便若是硬用力，絕對是有致命傷，「子宮卵巢都會影響，而大便不順暢和月經會痛更是相關，這是同一系統二個線路的問題，痔瘡就是新陳代謝體系產生的病變。」

中醫理論大腸與肺相為表裡 肝主導身體新陳代謝

李深浦中醫師指出，直腸在脊椎下緣，中醫認為，大腸是產生水分很重要處，大腸與肺是相為表裡，肺是承受氣體的器官，是受氣者，大腸是產生氣體的器官是製造者，直腸是體熱來源，小腸是營養的供應，小腸與心相為表裡。

「人一直把食物塞到胃腸，也不管是否能消化吸收。」擅長保肝的李深浦中醫師強調，身體新陳代謝能否將飲食變成體能和熱量，是肝在主導，影響包含大腸吸收正常水份，大便過度乾燥或稀便等因素，是人體健康很重要的關鍵。

預防痔瘡應準時去排便 給點時間嗯一下

「時間到就要去大便！」李深浦中醫師強調，時間到沒有排便，糞便變成硬塊，於是需要用力大便，不懂得珍惜器官，堅硬的糞便摩擦肛門，則組織會受傷，「甚至肛門處附近結構因此有血管腫瘤，都是不懂得排便的機能。」所以不要便秘，要準時去排便，要和大腸和直腸有些「對話」，是一輩子都要做的。

▲李深浦中醫

直腸與大腸黏液 很多益菌在其中

李深浦中醫師進一步解釋，大腸的氣是食物的殘渣，會產生熱量水氣，尤其是直腸與大腸的黏液，不是直接和大腸接觸，有很多益菌在其中，就好像皮膚可以阻絕外在空氣細菌；而80歲以上高齡族活動時不能跑不能蹲，是因為關節間的壓力，這也與大腸有關，大腸可產生氣體使肺張開，呼吸才能順暢，內在張力強，肩膀是要靠氣頂住，「五十肩與四十腰都是大腸的氣不足。」

孕婦容易有痔瘡 中藥必須有升有降

孕婦也很容易有痔瘡，孕婦也可以服用中藥嗎？又有什麼禁忌呢？李深浦中醫師分析，有人煎魚會燒焦，有人色香味俱全；雖然中藥可以治療痔瘡，但是吃黃連解毒會使大腸黏膜減少，大腸就不健康。所以，容易便秘有痔瘡時，中藥必須要有升有降，不可只泄火消炎，通大便要有能量上升，排便下降。

常見中藥藥方，有生地黃、茯苓、防風、當歸等藥材搭配，疏風瀉熱，潤燥和血，通火瀉便，避免糞便在腸內太久。

腸通氣就順 飲食不能少纖維

李深浦中醫師建議，若要使排便順暢，飲食上不要偏食，不要缺少纖維，且胃腸和腎臟健康都要注意。平常應該吃些含纖維的蔬菜，小腸會把營養吸收，大腸則有纖維，就可協助排便順暢，腸通氣就會順，身體才會健康。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49718/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49718/更多健康資訊

腫瘤

上一則

急性骨髓性白血病 出現4大徵兆提高警覺

下一則

大腸直腸癌復發機率高 飲食6招能預防

延伸閱讀

正確中藥調理 避免中風、心臟病

正確中藥調理 避免中風、心臟病
順天堂清肺排毒湯科學中藥中西醫結合救治新冠肺炎推薦使用

順天堂清肺排毒湯科學中藥中西醫結合救治新冠肺炎推薦使用
鄧氏中醫談失眠病症失眠症患者 可用中藥助眠

鄧氏中醫談失眠病症失眠症患者 可用中藥助眠
痔瘡血止不住、術後傷口1年才好 醫：3狀況恐是血友病

痔瘡血止不住、術後傷口1年才好 醫：3狀況恐是血友病

熱門新聞

日本電視劇「阿信」編劇橋田壽賀子罹患淋巴癌病逝。（取材自體育日本網站）

這三處出現腫塊應及早就醫 小心是淋巴癌

2021-04-15 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

喉嚨卡卡是怎麼了？醫揭「2種情況」最常見

2021-04-19 01:20
圖片來源 ／健康醫療網

嬌生疫苗也出現血栓疑雲 科學家怎麼說？

2021-04-16 23:47
(取材自健康醫療網)

腰痛是扭傷？發燒是感冒了？小心「感染症」上身

2021-04-16 01:30

檢測血中維生素D水平 提早發現疾病新方法

2021-04-18 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

她雙頰毛孔粗大、常泛紅 是逾百隻蟲蟲惹的禍

2021-04-14 01:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁
以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地
若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動

若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動
拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞

拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞
樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻

樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻