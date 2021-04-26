綠拿鐵養肝 加這二樣東西還有助身體抗疫

養生達人陳月卿推薦「綠拿鐵」，它對降B肝病毒、減少脂肪肝有助益，也有利養顏、降血糖。(Getty Images)

現代人工作壓力大、加上高油高脂、膳食纖維不足等精緻飲食影響，脂肪肝情況普遍。台灣癌症 關懷基金會董事長、養生達人陳月卿，以「全食物飲食法」教大家春季養肝飲食。養肝，就讓「綠色」入肝，陳月卿首先要推薦「綠拿鐵」，它對降B肝病毒、減少脂肪肝有莫大助益，也有很多人靠它成功減肥、也有利養顏、降血糖 。

綠拿鐵養肝 抗疫加強版加香料

陳月卿丈夫、前陸委員會主委蘇起在30年前健檢檢出肝腫瘤 ，也因夫妻二人本身都有B肝病毒帶原，因此在丈夫切除腫瘤後，全家也一起養肝，開啟他們喝綠拿鐵的契機。

吃優格有助免疫力。（本報資料照片）

陳月卿指出，其實綠拿鐵的製作很簡單，食材就是當季綠色蔬菜，不一定用哪種菜、常常替換更好。先將蔬菜燙熟去除質酸，水果大概2～3種，再加上一些綜合堅果、大豆胜肽，如此蔬菜、水果、油脂、蛋白質都有了，這就是基本款的綠拿鐵。而目前全世界還在新冠肺炎疫情當下，陳月卿教「抗疫加強版」的綠拿鐵只要加入一些香料：薑黃及黑胡椒粒，抗氧化、抗發炎、抗老化的能力馬上提高20倍。

有網友問到許多蔬菜不愛吃怎麼辦？陳月卿指出，可以用一般大眾接受度較高的十字花科蔬菜或高麗菜；或加入你愛吃的水果，用水果的香味蓋掉不愛的蔬菜，也能達到均衡攝取蔬果的目的。但也有網友擔心，加水果會不會讓血糖飆升？陳月卿回答，她所喝的「全果汁」都是採用天然完整不經加工的全食物，也不需濾渣，所有膳食纖維養分都完整攝取。只要注意不要用太甜的水果，蘋果、芭樂、奇異果、桑葚等就是很建議的水果。唯一要注意的是，洗腎患者的忌食範圍較廣，應與營養師討論再食用。

溫優格減肥 幫助腸道長好菌

果汁打完後再加優格吃更好，陳月卿指出，常吃優格可以增加IGA免疫球蛋白，讓身體免疫力更強大。優格也適合有乳糖不耐症而不喝牛奶的人。而大家平常習慣吃冰的，其實溫優格還有減肥功能，非常適合夏天食用。

如果你不放心買外面的優格，陳月卿教大家自己在家做，到有機店買優格菌粉也沒有一定要買哪種，建議常換店家或品牌，這樣可以有機會吃到更多好的食物，若不小心買到不好的也可分散風險不會長期吃。

紅橙黃綠紫黑白 高鈣黑芝麻豆奶保肝兼補脾

癌症已是現代人的常見文明病，陳月卿也在癌症關懷基金會長期推廣「抗癌二杯」，除了有豐富植化素及膳食纖維的綠拿鐵(偶爾你也可以換桃紅色)可以保肝、抗癌，但如果春季補肝補過頭，反而肝火太旺，另一杯她就要推薦豆穀類「高鈣黑芝麻豆奶」，也有異曲同功之效，順便還可補脾臟，及增加植物性蛋白質，很適合年過六十想養肌的族群。選用黃豆、黑豆事先泡過後煮或蒸熟，及加四分之一碗的糙米，豆類加米，可以大大提高蛋白質的利用率。還有黑芝麻及一點點冰糖、熱水，喝了更溫暖。

陳月卿分享癌症關懷基金會一位癌友，在2015年中檢查出腦部長了淋巴癌，經歷化療四次腫瘤還沒變小，放療打了32次才小了0.3公分，後來到癌症關懷基金會尋求幫忙，靠著癌友飲食密碼及喝「抗癌二杯」，2016年9月後再檢查又小了0.4公分，從此加入當志工服務更多癌友，之後再追蹤腫瘤竟消失了。陳月卿指出，除了飲食改變，也要改變生活方式，再加上當志工後心境更開朗，最終是身體的自癒力幫助了他。

她建議一般人可以綠拿鐵及高鈣黑芝麻豆漿每天輪替，一天喝一種；至於癌友則建議一天喝二杯，綠拿鐵及高鈣黑芝麻豆漿各一杯(300c.c.)。

黑芝麻含有豐富的油脂。（本報資料照片）

優格+黑芝麻醬＋香蕉 紓壓好物

最後談到現代人普遍壓力大，壓力一大就想吃高糖、高油的東西，惡性循環卻讓腸躁症、憂鬱症上身。陳月卿建議吃優格+黑芝麻醬＋香蕉。香蕉是天然的抗憂鬱藥物，再加一點好的油脂黑芝麻醬，就是一道健康版的紓壓食物。

那為何不用白芝麻？陳月卿說其實黑白都很好，黑芝麻的鈣和鐵較多、白芝麻的油脂多。她的習慣是夏天多吃白芝麻、利於入脾，秋冬則吃黑芝麻入腎。